Relação prejudicial entre cigarro e câncer não se limita ao pulmão

Dentre os fatores de risco para desenvolvimento de câncer, o hábito de fumar é um dos mais graves. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que o tabagismo seja responsável pela morte de 6 milhões de pessoas diagnosticadas com câncer a cada ano. Dados comprovam ainda que o tabaco é causador direto de outras males como infarto, AVC, problemas cardiovasculares, DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), úlcera gastrintestinal, entre outras. O cigarro chega a mais de 4 mil substâncias reconhecidamente prejudiciais à saúde e mais de 50 com potencial cancerígeno e, segundo a OMS, caso a população mundial deixasse de fumar, mais de um terço de todos os casos da doença seriam evitados.

A relação entre tabaco e câncer é mais prevalente quando se trata de neoplasia maligna no pulmão, isso porque, o tabagismo é responsável direto por cerca de 90% das manifestações cancerígenas pulmonares. Vale pontuar, entretanto, que o Dia Nacional de Combate ao Fumo, 29 de agosto, alerta à sociedade que o cuidado contra os danos causados pelo tabaco precisa ser mais amplo.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) revelam que o consumo de cigarro pode contribuir para o desenvolvimento de câncer na bexiga; no pâncreas; no colo do útero; no esôfago; no estômago, além de outras regiões do corpo, sendo o principal vilão para tumores da região de cabeça e pescoço, como boca, laringe e garganta, por exemplo. “De acordo com a OMS, são mais 1,5 milhões de novos casos e 460 mil mortes anuais de neoplasias malignas nessas regiões do corpo”, pontua Caio Guimarães, médico oncologista do Instituto de Câncer de Brasília (ICB).

O especialista faz um alerta: não existe consumo seguro de tabaco. “As mais de 50 substâncias tóxicas com potencial cancerígeno provocam mutações celulares muitas vezes permanentes. Esse processo agressivo e cumulativo excede a capacidade do organismo de reparar a célula, que passa a se multiplicar de maneira desordenada, desenvolvendo tumores”, explica Caio.

“É comum que o fumante tenha convivido muitos anos com rouquidão, falta de ar, asma e outros sinais. Com isso, ele não associa a evolução desse quadro com o possível desenvolvimento de um câncer. Daí a importância do acompanhamento médico periódico para prevenção de quaisquer neoplasias malignas. No ICB, temos tratamentos disponíveis para diversas manifestações cancerígenas e realizamos o acompanhamento com a nossa equipe multidisciplinar que acolhe o paciente nos vários aspectos e demandas que o mal oferece”, alerta.

Sobre o ICB

Nos mais de 13 anos de cuidado e acolhimento aos brasilienses, o Instituto de Câncer de Brasília (ICB) se tornou referência no setor de saúde da Capital Federal. Especializado no atendimento oncológico, oferece assistência integral para os seus pacientes, por intermédio do corpo clínico composto por mais de 20 especialidades.