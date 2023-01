Relação entre as dores de cabeça e o sono

Já não é uma novidade que dormir bem é um dos principais fatores para uma vida mais saudável. Isso porque, é durante o sono que acontecem atividades importantes para a vida do organismo como: a regulação da produção de hormônios, a síntese de proteínas e a reparação celular, por exemplo. Tudo para que o corpo possa enfrentar um novo dia bem. O que muita gente ainda não sabe é que, quanto pior for a qualidade do seu sono, maior será a incidência de dores de cabeça. Mas, qual a relação entre o sono e a cefaleia?

Segundo a Dra. Natália Longo, neurologista pela Santa Casa de São Paulo e neurofisiologista pelo HCFMUSP, o corpo descansa e a mente continua trabalhando durante o sono. Então, no momento em que este processo noturno é prejudicado, todo o organismo sofre as consequências, que acabam gerando sintomas comuns como a cefaleia.

“Durante o sono ocorre o aumento da atividade do sistema nervoso parassimpático, que é responsável pelo processo de descanso do corpo, diminuindo a frequência cardíaca e promovendo o relaxamento, a fim de armazenar energia e regular as funções do organismo. Quando o paciente apresenta algum distúrbio do sono ou apenas dorme mal, acontece o inverso e o sistema nervoso simpático é ativado, sendo responsável pelos sinais de alerta. Assim, o organismo não consegue realizar as funções necessárias e de forma correta durante o sono”, explicou.

A insônia pode causar muita cefaleia, mas o excesso de sono também pode causar ou ser um gatilho para as crises de enxaqueca. Por isso, muitas pessoas acordam com dores de cabeça quando dormem uma ou duas horas a mais do que de costume.

Diferente da enxaqueca, a cefaleia hípnica é um tipo mais raro de dor de cabeça, mas que costuma prejudicar bastante a qualidade de vida de quem sofre com ela, já que a dor surge de repente durante o sono. Normalmente a pessoa está dormindo e é despertada no meio da madrugada com uma dor de cabeça intensa, geralmente no mesmo horário.

Um outro tipo muito mais comum é a cefaleia tensional. Nestes casos, a pessoa sente como se tivesse um peso na cabeça e como o próprio nome sugere, ocorre uma tensão muscular, muitas vezes associada ao estresse ou ansiedade, que consequentemente prejudica a qualidade do sono e causa a dor de cabeça. Além disso, simples mudanças de hábitos, como não utilizar travesseiros altos ou colchões inadequados podem fazer com que haja melhora da dor de cabeça que é tão comum.

“Em todos os casos de cefaleia quando o paciente percebe que a dor se tornou frequente e insistente, eu sempre recomendo uma investigação médica. Pois, quando não é tratada desde o início, a dor pode piorar e se tornar incapacitante, dependendo do caso. Mas, o que comumente acontece é que as pessoas se tornam dependentes de analgésicos, causando um outro tipo de dor de cabeça e consequentemente, tornando o tratamento da dor um pouco mais complexo, quando na verdade deveriam procurar ajuda logo quando começar a dor para que possa ter o tratamento adequado e a melhora da sua qualidade de vida.”, finalizou a especialista.