Receitas de lanches caseiros deliciosos

Nada como um lanchinho durante o dia para deixar tudo melhor, não é mesmo? Seja ele doce ou salgado, são a salvação para a correria do trabalho que impede uma boa alimentação, para as crianças levarem para a escola. São muitas as situações que eles se fazem necessários. Com poucos ingredientes, muitos que já tem em casa, você consegue montar um lanche rápido e fácil!

Pão de queijo de frigideira

Ingredientes

1 ovo

1 colher (sopa) de polvilho azedo

1 colher (sopa) de queijo parmesão

Sal a gosta

Ervas a gosto

30 g de muçarela

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes exceto a muçarela, coloque uma parte em uma frigideira antiaderente, acrescente a muçarela e cubra com o restante da massa. Deixe dourar dos dois lados.

Porções: 1

Sanduíche natural de frango

Ingredientes

10 g de peito de frango

8 fatias de pão integral

Maionese a gosto

Requeijão light a gosto

1 cenoura

Coentro a gosto

4 unidades de muçarela

16 unidades de salame fatiado

Temperos/especiarias a gosto

1 tomate

Alface lisa a gosto

Modo de preparo

Cozinhe o peito de frango, numa panela de pressão, com uma pitada de sal. Depois de cozido, ainda na panela, chacoalhe para desfiar o frango com facilidade. Tempere o frango com as especiarias e adicione a maionese, requeijão light, cenoura e o coentro, até ficar numa consciência de patê. Passe a mistura de frango cremosa no pão integral, adicione as fatias de queijo muçarela e de salame, junte as folhas de alface e rodelas de tomate.

Porções: 4

Sanduíche de metro

Ingredientes

1 kg de frango desfiado

Presunto a gosto

Queijo a gosto

Tomate a gosto

Alface a gosto

1 pão de metro com gergelim

1 maionese

Modo de preparo

Faça o frango desfiado temperando com alho, cebola e especiarias, depois de pronto deixa esfriar e misture-o com maionese de sua preferência. Deixe bem misturado. No pão, coloque uma camada de frango, depois presunto, queijo, tomate, alface. Enfeite o pão com frutas, se desejar.

Porções: 2

Smash Burguer

Ingredientes

1 pão para hambúrguer

1 tomate

30 g de alface

40 g de queijo prato

10 g de manteiga

80 g de acém moído

1 colher(es) de chá de maionese de sua preferência

Modo de preparo

Passe a manteiga no pão e sele ele em uma frigideira. Corte o tomate em rodela e pique a alface se desejar. Faça uma bola com a carne e coloque em uma frigideira aquecida, apertando-a com uma espátula. Tempere com sal dentro da panela, vire, e adicione o queijo. Para a montagem coloque a carne no pão, maionese, tomate em rodelas e a alface.

Porções: 1

