Realizar exames uma vez por ano pode descobrir doenças de forma precoce e permitir tratamento adequado

Realizar exames preventivos é essencial para detectar precocemente doenças como câncer, diabetes e doenças cardíacas. O tratamento em estágios iniciais tende a ser mais eficaz e menos invasivo, aumentando significativamente as chances de cura. Além disso, identificar fatores de risco, como a hipertensão, pode prevenir complicações graves, como o acidente vascular cerebral (AVC).

Recentemente, o ator e apresentador Otaviano Costa surpreendeu ao revelar que passou por uma cirurgia cardíaca em julho após sentir uma dor persistente e realizar um exame de rotina. Da mesma forma, Fátima Bernardes enfrentou um câncer de endométrio e passou por uma cirurgia para a retirada do tumor pouco após o diagnóstico. Em outro caso, Simony descobriu um câncer de intestino durante um exame de rotina em agosto de 2022. A cantora, que já passou por sessões de quimioterapia, agora se dedica à imunoterapia para conter o avanço da doença.

Esses casos mostram a importância dos exames de rotina e, segundo o Dr. César Batista Leoni, médico clínico geral e geriatra do Hospital VITA, entre os exames preventivos mais comuns estão o check-up geral e a avaliação médica, que incluem a verificação da pressão arterial, peso, altura, IMC (índice de massa corporal), além de exames de sangue para avaliar o perfil lipídico, glicemia, função hepática e renal, e exame de urina. “Identificar fatores de risco e sinais de doenças, como a hipertensão, pode prevenir um AVC. Reforço que hábitos saudáveis e exames preventivos são essenciais para gerenciar condições antes que se tornem graves”, comenta.

A frequência dos exames preventivos varia conforme a faixa etária e o gênero. Para mulheres de 20 a 39 anos, recomenda-se realizar o exame Papanicolau (após dois testes negativos) e o HPV, a cada três anos, enquanto a mamografia deve ser realizada a partir dos 40 anos. A colonoscopia e a densitometria óssea são indicadas a partir dos 50 anos, especialmente após a menopausa. Para os homens, o autoexame testicular deve ser incentivado a partir dos 20 anos, e a coleta do PSA e o toque retal torna-se relevante a partir dos 40 anos.

Além disso, indivíduos com histórico familiar de doenças como câncer, doenças cardíacas ou diabetes devem realizar exames específicos com maior frequência. “Para mulheres com histórico de câncer de mama na família, a mamografia pode ser iniciada mais cedo, e homens com histórico de câncer de próstata devem discutir a realização de exames antecipados com seus médicos”, orienta o médico.

A negligência nos exames preventivos pode ter consequências graves, incluindo diagnósticos tardios que resultam em tratamentos mais difíceis e menos eficazes, com menores chances de cura. “Doenças crônicas como diabetes, hipertensão e câncer, quando não detectadas precocemente, podem levar a complicações sérias e impactar significativamente a qualidade de vida. Isso pode resultar em sintomas persistentes, tratamentos mais invasivos, limitações físicas e emocionais, além de custos financeiros elevados”, alerta o Dr. Leoni.

Durante o inverno, a incidência de doenças respiratórias aumenta, e exames preventivos como testes de função pulmonar e testes de alergias (para detectar rinite alérgica e asma) são recomendados para descobrir e prevenir essas condições.

Para manter a saúde em dia e evitar complicações de doenças sazonais, é importante manter uma alimentação saudável, rica em frutas e legumes, garantir uma hidratação adequada, praticar atividades físicas regularmente e cuidar da higiene pessoal e do ambiente (mantendo-os bem ventilados e livres de poeira e mofo).

“Vacinar-se contra a gripe e outras doenças sazonais, manter-se aquecido e seguir uma rotina de sono saudável são medidas simples que fazem toda a diferença”, complementa o Dr. Leoni.

Fonte: FirstLab, empresa que desenvolve e fabrica produtos e equipamentos para Laboratórios de Análises Clínicas.