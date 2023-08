Psicólogo explica como lidar da melhor forma com uma família tóxica

É comum ocorrerem desentendimentos e discussões no cotidiano de uma família, diante do fato de que ela é formada por pessoas com personalidades diferentes e pontos de vista diversos

Os conflitos são saudáveis em certa medida, pois o diálogo permite que as desavenças sejam resolvidas, trazendo crescimento pessoal. Porém, quando as brigas são frequentes e múltiplas, existindo abuso, excesso de controle, negligência ou manipulação, a dinâmica do grupo pode revelar a existência de uma família tóxica. Inclusive, para muitas pessoas, é difícil compreender o problema, uma vez que, como é sabido que não podemos escolher nossa própria família, comportamentos de invalidação e violência podem até mesmo serem aceitos, quando praticados no ambiente familiar.

“Viver em uma família tóxica acaba produzindo consequências físicas e psicológicas, que vão desde baixa autoestima e ansiedade até a naturalização da agressão física”, afirma Filipe Colombini, psicólogo, orientador parental e fundador da Equipe AT (empresa com foco em Acompanhamento Terapêutico (AT) e atendimento fora do consultório).

O especialista explica que aquilo que começa com comentários depreciativos que, à primeira vista podem ser confundidos com brincadeiras, evolui para uma variedade de agressões morais, psicológicas e até mesmo físicas, caso não sejam impostos os limites necessários para uma relação familiar saudável. “O excesso de julgamentos, comparações e outras formas de invalidar são sinais de alerta para uma relação tóxica dentro da família”, explica o psicólogo.

Muitas vezes, quem pratica esse tipo de violência já vivenciou outras relações tóxicas e, por isso, oode reproduzir esse padrão no núcleo familiar. “O que é notado em famílias tóxicas é um ambiente onde existe pouca sensibilidade em relação ao outro e uma desregulação emocional que, geralmente, advém de um histórico familiar violento e com pouco suporte”, diz Colombini.

Essa forma de relação pode ter consequências graves no convívio diário entre as pessoas, prejudicando o desenvolvimento saudável, podendo acarretar transtornos psiquiátricos. “Por exemplo, na adolescência, quando a personalidade e os padrões de comportamento estão se formando, uma família tóxica costuma afetar o senso de identidade do jovem, prejudicando a autoestima e a capacidade da pessoa de conseguir criar relações fora desse ambiente problemático”, afirma o especialista.

Além de saber impor os próprios limites frente a essa situação, é importante que a família como um todo procure identificar os padrões problemáticos e se concentre para melhorar a relação familiar.

“Abandonar condutas tóxicas é um processo complexo, por isso é importante procurar ajuda de profissionais que vão auxiliar a família a se sensibilizar sobre seus próprios problemas para, então, buscar uma mudança”, aconselha o psicólogo. “Treinadores e orientadores familiares, além da própria terapia individual para os membros da família, ajudam a identificar comportamentos tóxicos, atuando para essa mudança de padrão”, conclui Colombini.