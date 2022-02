Produtos que não podem faltar na rotina de cuidados masculina

O mundo dos cosméticos foi, por um bom tempo, associado totalmente ao gênero feminino. Nos últimos anos, porém, esse cenário tem mudado bastante. De acordo com pesquisa da Associação Brasileira de Clínicas e Spas, os homens representam, hoje, cerca de 30% do mercado, mostrando que, tanto no Brasil, quanto no exterior, as perspectivas de crescimento da participação masculina nesse segmento são altas.

Atento a isso, Carlos Correa, gerente de produtos e pesquisa da Mahogany, marca especializada em produzir e comercializar cosméticos, selecionou alguns itens que não podem ficar de fora da rotina de autocuidados dos homens :

Sabonete facial

No decorrer do dia, a pele acumula muita sujeira, como oleosidade, poeira e poluentes. Sendo assim, para manter a região devidamente higienizada, um sabonete específico para a face é fundamental. “Apostar em uma alternativa que traga frescor e com um Ph equivalente ao da pele, mantem a região limpa, prevenindo a aparição de cravos e espinhas”, comenta.

Hidratante

O próximo produto indispensável é um hidratante. Segundo Carlos, as opções que contam com vitaminas e extrato vegetal em sua formulação são ótimas para garantir o equilíbrio da barreira cutânea e a nutrição da pele”, diz. O expert reforça que esse tipo de produto impede descamação, coceira, aspereza e sensibilidade, comuns em peles ressecadas.

Loção pós-barba

“A loção pós barba ajuda a fechar os poros e restaura as áreas mais sensibilizadas após o uso das lâminas de barbear”, afirma. Ainda de acordo com o gerente de produtos, ativos como vitaminas B5 e E auxiliam nesse processo de frescor e revitalização da cútis e evitam o acúmulo de sujeira nos folículos.

Fragrâncias

Por fim, para garantir o máximo de bem-estar às figuras masculinas, uma boa fragrância não pode faltar. “Elas são a marca de um homem. Hoje existem diversas opções, que possuem diferentes famílias e notas olfativas e são capazes de atender às mais variadas preferências e estilos”, diz.

Correa ainda complementa que, para além de um aroma agradável e marcante, elas podem atuar no humor dos indivíduos. “O odor passa pelo sistema nervoso central e límbico – responsável por controlar as emoções – onde estimulam a liberação de endorfina, hormônio que produz sensação de prazer”, finaliza.