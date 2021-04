Procedimentos estéticos mais indicados para acabar com rugas

Tratamento é eficaz para suavizar rugas e linhas de expressão na testa, pés de galinha e flacidez no rosto

Atualmente, as alternativas vão além do tradicional botox - Foto: Free-Photos – Pixabay

Pesadelo de muitos homens e mulheres, as rugas fazem parte do nosso processo de envelhecimento. Contudo, é possível atenuar seus sinais e até preveni-las, a partir de procedimentos estéticos voltados para os cuidados com a pele.

Atualmente, as alternativas vão além do tradicional botox. Com o avanço da tecnologia, novos equipamentos de ultrassom e a laser são capazes de alcançar camadas mais profundas da pele, oferecendo beleza e rejuvenescimento. É o que explica o especialista Danilo Bravo.

“Para evitar as rugas e auxiliar quem já sofre com elas, existem muitas opções de tratamento disponíveis. Mas antes de escolher o procedimento, é importante analisar qual o grau e origem daquela ruga que você deseja tratar”, afirma.

“Existem rugas finas, que são as mais comuns. Elas são frequentes na testa, na glabela e no canto dos olhos (popularmente chamadas de pés de galinha). Nesses casos mais simples, tratamos com a toxina botulínica mesmo, o famoso botox. Essa toxina irá paralisar os músculos da região aplicada por um período de quatro a seis meses”.

Outra causa para as rugas pode ser o excesso de flacidez. Procedimentos como Fotona 4D, Ultraformer e o uso de bioestimuladores são os mais indicados para esses pacientes. “Caso a ruga seja muito profunda, optamos ainda pelo preenchimento da região”, acrescenta.

Danilo reúne mais detalhes sobre cada procedimento a seguir. Para obter resultados ainda melhores, ele recomenda seguir os cuidados indicados pelo médico e não dispensar o uso diário do protetor solar. Confira abaixo:

Toxina Botulínica

É o mais famoso de todos e um dos procedimentos mais realizados no Brasil e no mundo. Conhecida como botox, a toxina evita a contração muscular, provocando o relaxamento da região e reduzindo rugas e linhas de expressão.

“O procedimento é simples, rápido e praticamente indolor. Em cerca de 15 minutos, o cirurgião aplica um anestésico tópico para garantir maior conforto durante o procedimento e, na sequência, a substância é injetada com a ajuda de uma agulha”, descreve o especialista.

“Os resultados duram entre quatro e seis meses, já que a paralisia muscular vai diminuindo de maneira progressiva. Mas uma vantagem da toxina é que ela pode ser usada de maneira preventiva, evitando a formação de novas marcas de expressão”.

Fotona 4D

Laser que promove um lifiting facial e melhora a qualidade e textura da pele, deixando-a mais bela e saudável até um ano após o procedimento.

“O tratamento utiliza uma combinação de comprimentos de onda a laser complementares para tratar quatro camadas da pele, rejuvenescendo de dentro para fora. Em alguns casos, elimina totalmente a flacidez, linhas de expressão, rugas e perda de volume facial”, pontua Danilo.

Ultraformer

Ultrassom microfocado que atinge camadas profundas da pele, tratando a gordura localizada e a flacidez. O principal benefício desse procedimento é sua personalização.

“O tratamento é totalmente personalizado. A aplicação é feita com um transdutor, com ponteiras e energia ajustadas e controladas pelo médico, para garantir os melhores resultados para cada paciente”, conta. O procedimento atua na camada do Sistema Muscular Aponeurótico Superficial (SMAS) da pele, de acordo com ele.

“O aparelho envia pulsos curtos para a região, visando ativar a produção de colágeno. Assim, a pele fica mais firme na área das bochechas e pescoço e a flacidez na região dos olhos diminui”.

Bioestimuladores

São substâncias que estimulam a produção de colágeno quando injetadas na pele. Enquanto algumas são mais focadas na bioestimulação e outras são próprias para o preenchimento, auxiliando na reposição de volume em algumas regiões do rosto. Além disso, reduzem a flacidez, marcas de expressão e são excelentes como tratamento para rugas.

“A perda de colágeno no organismo ocorre naturalmente a partir dos 30 anos de idade. Mas a exposição solar excessiva, poluição e tabagismo podem acelerar este processo. A aplicação de bioestimuladores, que geram uma maior quantidade de colágeno, resulta em uma pele mais firme”, ressalta Danilo.

“Os bioestimuladores podem ser aplicados na bochecha, mandíbula, queixo, têmporas e pescoço. Já os modelos de fios de PDO, especificamente, podem ser aplicados na face toda, inclusive nas pálpebras inferiores e nas rugas ao redor da boca, apelidadas de ‘códigos de barra’. Com isso, o rosto do paciente fica com aparência descansada e relaxada, enquanto ele conquista mais autoestima e bem-estar”, completa.