Procedimentos estéticos em alta para esse ano

Beleza é sinônimo de muitos tratamentos e procedimentos estéticos. Portanto, para os profissionais dessa área é fundamental acompanhar as inovações tecnológicas e os novos produtos disponíveis, já que os consumidores desejam cada vez mais qualidade.

O Brasil continua a ser um dos principais protagonistas do mercado de beleza, como evidenciado pelo Ranking divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (ISAPS), superado apenas pelos Estados Unidos em termos de número de procedimentos estéticos realizados.

O cirurgião plástico da Clínica Libria, Dr. Hugo Sabath, cita alguns dos procedimentos que prometem ser os mais procurados em 2023, confira:

Preenchimento e remodelação facial

Em 2023, a tendência em cirurgia plástica deixa de ser apenas o preenchimento facial, associando agora a remodelação facial. A procura por este tipo de procedimento tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, devido às inovações tecnológicas que permitem um resultado mais natural. Com os avanços da medicina, as pessoas estão cada vez mais buscando soluções para melhorar sua aparência e se sentirem bem consigo mesmas. A cirurgia plástica tem se mostrado cada vez mais eficaz neste sentido, proporcionando uma mudança significativa na vida das pessoas.

Explante mamário e mastopexia

Muitas mulheres têm optado por fazer o explante mamário, ou seja, retirar a prótese de silicone dos seios. Esse é um procedimento simples e que tem crescido muito, inclusive entre as famosas. A vantagem desse procedimento é que ele pode ser feito em qualquer idade e não há riscos à saúde. Além disso, as mulheres podem voltar a ter seios naturalmente bonitos após a cirurgia.

“Por sua vez, a mastopexia é uma cirurgia plástica muito procurada, pois tem como objetivo principal a redução do aspecto de ‘mama caída’ e da flacidez do seio, deixando-os mais empinados. A técnica é realizada através da remoção do excesso de pele e tecido mamário, além da reposição dos mamilos. A técnica é bastante eficaz e vem sendo cada vez mais solicitada pelas mulheres que buscam por uma melhor qualidade de vida.” explica o Dr. Hugo.

Cirurgia íntima

Atualmente, as principais intervenções buscadas na cirurgia íntima estão relacionadas à redução do excesso de pele na vulva, que pode incomodar a mulher no dia a dia em alguns casos. “Essa é uma cirurgia bastante simples e rápida, que geralmente não requer internação e pode ser realizada sob anestesia local. Após a cirurgia, a maioria das mulheres apresenta pouco incômodo e logo retoma suas atividades normais.” comenta o cirurgião.

Lifiting facial

Para quem não conhece, o lifting facial é um procedimento que pode ser feito a partir de diversas técnicas e tem como objetivo principal a remodelação do local, deixando o rosto mais marcado e menos flácido. A cirurgia plástica promove uma maior firmeza da pele e, consequentemente, uma aparência mais jovial. No entanto, é importante lembrar que o procedimento requer cuidados específicos antes e depois da cirurgia, como um repouso adequado e o uso de medicamentos prescritos pelo médico.

Várias técnicas podem ser utilizadas conforme a necessidade física específica. Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens, que devem ser consideradas antes da escolha do procedimento ideal para cada caso. O lifting facial pode proporcionar uma grande melhora na aparência do rosto, dando-lhe um aspecto mais jovem e saudável.

Lipoaspiração

A lipo é uma cirurgia antiga e muito conhecida por quem quer perder as gordurinhas localizadas. A técnica consiste em aspirar o excesso de gordura do corpo através de uma cânula colocada na área a ser tratada. Apesar de ser bastante invasiva, a lipo é uma das cirurgias mais seguras e eficazes para eliminar a gordura localizada. Além disso, ela pode ser combinada com outros procedimentos estéticos, como a abdominoplastia, para um melhor resultado final.

Deep Plane

De acordo com o cirurgião plástico, esse procedimento de rejuvenescimento facial é tido como o mais inovador, essa técnica funciona através do reposicionamento do conjunto da musculatura, pele e gordura a partir de uma dissecação (abertura e/ou separação de organismos) em um plano mais profundo da face, em que é realizada a separação em uma camada profunda da pele.

“O principal objetivo do Deep Plane Lift está na liberação e reposicionamento das camadas musculares, de pele e de gordura, sem provocar tensão nos tecidos, deixando a pele com aparência mais jovem e de forma mais natural.” explica o médico.

Principais benefícios

Pele com aspecto jovem;

Remoção do excesso de pele;

Resultado mais duradouro;

Cicatriz imperceptível;

Recuperação mais rápida e simples;

Resultado mais natural;

Maior eficiência e durabilidade, especialmente para o bigode chinês, a linha do fofão (“bulldog”) e as olheiras.

Para quem quer melhorar a autoestima e deseja fazer uma cirurgia plástica em 2023, seja ela uma tendência ou não, busque um profissional com boa formação e experiência na área. “O ideal é que você se sinta confiante e segura com o médico escolhido, para poder obter os resultados esperados. Uma cirurgia bem sucedida pode transformar a sua vida. Lembre-se de que a cirurgia plástica é um procedimento delicado e deve ser feito somente por um profissional competente”, finaliza o cirurgião plástico.