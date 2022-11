Os tratamentos estéticos têm sido cada vez mais procurados no Brasil. Segundo o ISAPS (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética), entre os anos de 2016 e 2020 o uso de “procedimentos não cirúrgicos injetáveis” no Brasil cresceu 24,1%. Assim, esses tratamentos buscam inovação e um dos métodos em alta, que chegou recentemente ao Brasil é o laser Lavieen. O uso do mecanismo chama a atenção pela sua rapidez e eficiência.

De acordo com Priscilla Martelli, referência no universo da estética, o Lavieen é mais seguro do que outros tratamentos que são utilizados no mercado. O procedimento ajuda no tratamento de lesões, remoção de manchas, rugas e outras depressões na pele.

“Ele é aplicado em toda a extensão da face, gerando calor, o que causa um dano controlado nas camadas da pele, quebrando o pigmento das manchas e trazendo mais brilho à epiderme. É possível associar o Lavieen à infusão de ativos na pele para potencializar os resultados. Além da face, é possível tratar outras queixas, como queda de cabelo, cicatrizes e estrias”, disse a doutora.

Além disso, Priscilla também cita as diferenças do Lavieen em relação a outros procedimentos, como a maquiagem e o skincare. Ela pontua que esse é um método que não se utiliza de produtos químicos e que em alguns casos pode substituir a base.

“Esse laser é chamado de BB Laser, pois a sua exclusiva ‘Make up Technology’ proporciona um resultado similar àquele quando aplicamos BB Cream na pele. Mas, diferentemente da maquiagem, permanece por um longo período. Os feixes de luz do Lavieen têm alta afinidade pelas moléculas de água da pele, por isso, é possível gerar um resultado muito satisfatório, sem agredir demasiadamente a pele”, afirmou.

“Ele também é conhecido como BB Laser porque em alguns casos pode substituir a base, mas apenas em alguns pacientes. Além disso, por não se tratar de um produto químico, o risco de alergias e reações é nulo”, completou.

A médica também explica a rapidez do no tratamento com o uso do Lavieen, que dura cerca de 30 minutos. Nos primeiros 20 minutos, é feita a antissepsia e um anestésico tópico. Após isso, a aplicação do laser é feita nos últimos 10 minutos. Priscila também indica qual a diferença do uso do Lavieen ao invés da toxina botulínica.

“O Lavieen é um laser que uniformiza a pele. A toxina é uma substância que paralisa a musculatura e impede a formação das linhas de expressão que consequentemente formarão as rugas. São tratamentos que se complementam e proporcionam uma pele ainda mais saudável, mais jovem e mais bonita”, concluiu.