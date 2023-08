Problemas emocionais podem ser causas do mau hálito

A halitose é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. É caracterizada por um odor desagradável que sai da boca, e é muitas vezes causada por problemas dentários ou de higiene bucal. No entanto, existem outras causas do mau hálito menos conhecidas e que não estão relacionadas diretamente à boca, como problemas emocionais e psicológicos.

“É comum que os pacientes sintam vergonha de admitir ter mau hálito, o que pode dificultar o diagnóstico e tratamento adequados. Por isso, é importante buscar profissionais de saúde qualificados (especializados em Halitose) e de confiança que possa realizar uma avaliação completa e indicar o tratamento mais adequado para cada caso”. Comenta a cirurgiã-dentista e especialista em halitose Dra. Bruna Conde.

Halitose é um termo que se refere ao mau hálito ou odor desagradável que é exalado da boca.

As causas do mau hálito podem ser uma variedade de problemas, incluindo problemas dentários, doenças respiratórias, tabagismo, dieta, medicamentos e higiene bucal inadequada.

A relação entre halitose e problemas emocionais

Embora a maioria dos casos de halitose esteja relacionada à boca, existem algumas causas menos conhecidas que podem afetar o odor da respiração. Estudos recentes sugerem que a halitose pode piorar muitas vezes devido problemas emocionais ou psicológicos, como estresse, ansiedade e depressão.

A Dra. Bruna destaca que o estresse é pode afetar a produção de saliva e levar à boca seca. A boca seca é um ambiente propício para o crescimento de bactérias malcheirosas, o que pode aumentar as chances de mau hálito persistente.

A ansiedade pode afetar a respiração, pois pode levar a uma respiração superficial e rápida. Isso pode levar a uma redução na produção de saliva, o que pode, por sua vez, contribuir para halitose.

A depressão também, pois pode afetar a saúde bucal e levar a uma falta de cuidados com a higiene bucal. A falta de motivação e energia associada à depressão pode dificultar a manutenção de uma boa higiene bucal, o que pode afetar o hálito.

Como lidar com a halitose por problemas emocionais

Se você acha que sua halitose pode ser causada por problemas emocionais, é importante procurar ajuda profissional para lidar com as causas pré-existentes. Um psicólogo ou terapeuta pode ajudá-lo a identificar as causas do seu estresse, ansiedade ou depressão e desenvolver estratégias para lidar com esses problemas.

Além disso, existem algumas medidas que você pode tomar para reduzir o mau hálito associado à halitose. Aqui estão algumas dicas úteis:

Beba água regularmente para manter a boca hidratada e estimular a produção de saliva. Escove os dentes após as refeições, use fio dental diariamente e saiba como higienizar a língua para auxiliar na remoção de bactérias e restos de alimentos da boca. Não exagere em alimentos e bebidas que possam contribuir para alteração do hálito, como alho, cebola, café, álcool, alimentos muito quentes e condimentados. Mastigue goma de mascar sem açúcar para estimular a produção de saliva.

No entanto, em alguns casos, as causas do mau hálito podem estar em problemas de saúde mais graves, como problemas na gengiva, doenças hepáticas, renais, pulmonares, entre outras. Além disso, o uso de medicamentos também podem contribuir para o problema. “É fundamental que as pessoas que sofrem de mau hálito busquem ajuda profissional.



A tentativa de mascarar o mau hálito com gomas de mascar ou outros métodos pode piorar o problema, tornando-o mais difícil de tratar. Vale comentar também que algumas pessoas podem sentir que têm mau hálito mesmo que não exista um problema real. Nesses casos, a consulta com especialista em Halitose pode ajudar a confirmar a existência da halitose e sua origem”. Finaliza a Dra. Bruna Conde.