Problemas de pele mais comuns no verão

Estamos no auge do verão e é nesta época que muitas pessoas começam a notar algumas diferenças em sua pele. Isso ocorre, pois existem algumas doenças que são mais comuns nesta época do ano e que tendem a piorar com o excesso de exposição solar.

Maurizio Pupo, farmacêutico especialista em cosmetologia e CEO da ADA TINA (marca italiana de clinical skincare), trouxe algumas informações sobre os problemas mais comuns neste período e como tratá-los.

Acne solar

Dizer que o sol melhora e seca a acne é um mito. Na verdade, o sol tende a estimular e agravar a acne. “As glândulas sebáceas, estruturas responsáveis pela produção de óleo da pele, quando expostas ao calor passam a produzir ainda mais sebo. Com esta produção intensificada, aumentam também as chances de ocorrer o entupimento dos folículos, causando proliferação de bactérias, inflamações e, consequentemente, acne”, explica o farmacêutico. Além disso, o uso de protetores solares de má qualidade também piora o problema. Dr. Maurizio afirma que escolher um protetor solar com ingredientes limpos, livre de parabenos e derivados do petróleo, como o petrolato, ajuda a diminuir a obstrução dos poros, além, é claro, de proteger a pele dos raios UVA e UVB.

Manchas e melasma

Este é um dos problemas mais conhecidos entre os inimigos do verão. “A maioria das pessoas possui conhecimento sobre os riscos da exposição solar e como isso pode causar o surgimento ou agravamento de manchas na pele. Porém, ainda assim, muitos não fazem uso do protetor solar ou não se preocupam em fazer a reaplicação deste e, este descuido – aparentemente pequeno – pode trazer sérias consequências para a saúde e aparência da pele”, diz o especialista. Neste caso, a melhor forma de prevenir e tratar o problema é fazer uso diário de proteção solar e dar preferência às opções de longa duração, como os que protegem por 12 horas. Assim, ao passar logo pela manhã, a pele estará protegida ao longo do dia e sem necessidade de tantas reaplicações.

Rosácea

A rosácea é uma alteração de pele que geralmente ocorre nas bochechas e possui característica avermelhada. “As altas temperaturas do verão podem salientar sua aparência, pois é o aumento da vascularização desta região que fornece a cor da rosácea. Para evitar que o problema se agrave é fundamental a utilização do protetor solar”, afirma Dr. Maurizio. O especialista também ressalta que, para este problema, é interessante o uso de protetores solares físicos, pois, desta forma, uma barreira é criada evitando, assim, a absorção dos raios solares pela pele.

Pele seca

É muito comum a pele seca ser associada ao período de inverno, porém, o verão também pode ocasionar o ressecamento. “Isso ocorre devido a exposição solar excessiva, sal, cloro, transpiração entre outros. Neste caso o indicado é tomar bastante água, sucos naturais, além, é claro, de hidratar a pele com produtos específicos e a melhor indicação neste caso, graças a sua textura leve e de rápida absorção, é o ácido hialurônico – que pode ser utilizado em séruns com ácido hialurônico na composição antes da aplicação do protetor solar”, explica Dr. Maurizio.

Aumento da oleosidade

O calor tende a estimular o aumento da produção de sebo das glândulas sebáceas, por isso, é comum que pessoas de pele oleosa passem a sentir a pele do rosto com ainda mais oleosidade no verão. Neste sentido, Dr. Maurizio ressalta a importância de manter a hidratação da pele. “Para isso, é indicado beber bastante líquido. Ainda vale ressaltar que, pessoas com pele oleosa, geralmente, não possuem o hábito de hidratar a pele por medo do surgimento de acne. Porém, o uso de produtos específicos para este segmento, promovem equilíbrio e diminuem a produção de sebo”, finaliza o especialista.