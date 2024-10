Primavera, é hora de revitalizar seu jardim

As cores sóbrias e neutras do inverno já estão dando espaço para o colorido vibrante da primavera. A estação das flores oferece a chance de cuidar das plantas em casa, seja do vaso com sua plantinha preferida ou do paisagismo da sua residência. Segundo pesquisa realizada pelo QuintoAndar, em parceria com o Datafolha, 69% das pessoas gostam de cultivar plantas em seus lares e 57% afirmam gostar de enfeitar a casa com flores.

José Roberto Campanelli, diretor da rede de franquias de intermediação de serviços domésticos Mary Help, repercute aqui a opinião de especialistas em jardinagem que dizem que “a primavera é o momento ideal para adubar e podar. Garantir que o solo esteja em perfeitas condições possibilita o crescimento saudável das plantas, já a poda traz força e vitalidade”.

Confira as dicas destes especialistas para se cuidar da vegetação e aproveitar todos os benefícios da estação:

Adubação frequente: A primavera é o período de crescimento ativo para muitas plantas. Use fertilizantes orgânicos ou químicos adequados para cada tipo de planta, garantindo que recebam os nutrientes necessários para florescerem.

Podas estratégicas: Remova folhas secas, galhos mortos e flores murchas. A poda não apenas ajuda na estética do jardim, mas também estimula o crescimento saudável e evita a disseminação de pragas e doenças.

Proteção contra pragas: A primavera também é uma época propícia para o surgimento de pragas. Inspecione regularmente suas plantas.

Posição e luminosidade: Certifique-se de que suas plantas estão em locais com boa luminosidade, essenciais para a fotossíntese. Algumas espécies preferem luz direta, enquanto outras precisam de sombra parcial. Ajuste a posição de cada planta de acordo com suas necessidades.

Procure ajuda profissional: Seguir as dicas nem sempre é garantia de um resultado favorável. Um profissional é altamente recomendável para garantir a saúde e a beleza de suas plantas e flores.