Prevenção ao suicídio: como pedir ajuda?

Conscientização sobre a prevenção do suicídio está em pauta especialmente neste mês, por conta da campanha Setembro Amarelo

Setembro é o mês dedicado à campanha de conscientização sobre a prevenção de suicídios. Criado em 2015 no Brasil, o Setembro Amarelo tem a adesão de escolas, universidades, entidades do setor público e privado e de diversas camadas da sociedade, inclusive pautando ações nas ruas.

Mas ainda há muitas dúvidas sobre o tema, e a principal delas é se devemos ou não falar de suicídio. Marcia Bandini, professora do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp, afirma que é de conhecimento que a mídia, em geral, não deve dar detalhes de mortes ocorridas desta maneira, pois podem provocar um efeito de reprodução de suicídios.

Campanha Setembro Amarelo tem como objetivo a prevenção ao suicídio – Foto: Divulgação

“O suicídio é um processo. A pessoa pode pensar nele, planejar e tentar. Para uma pessoa que se encontra em um quadro de planejamento, por exemplo, ter contato com detalhes de um suicídio pode, digamos, contribuir com esse planejamento”.

Porém, destaca a professora, na perspectiva da saúde, temos sim que falar sobre suicídio e não só em setembro. “Não só falar, mas falar muito, sem julgamentos morais, de uma maneira correta, buscando sempre a prevenção”, enfatiza.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos.

“O suicídio é um fenômeno absolutamente complexo que envolve questões que vão desde genética até culturais e transcendentais. Porém, quando olhamos pela perspectiva mais macrossocial, sabemos que situações de muita insegurança, desde física ou econômica ou social, aumentam o risco de suicídio”.

Silvana Calheiros, porta-voz do CVV (Centro de Valorização da Vida) de Americana, afirma que a melhor maneira de ajudar uma pessoa em situação aparentemente difícil e de risco, é se aproximar e de maneira respeitosa se colocar à disposição para conversar.

“Uma forma de fazer isso é dizendo ‘sinto que você não está bem, mas pode ser impressão minha. Gostaria de conversar?’”, sugere. De acordo com Silvana, é recomendado não obrigar a pessoa a falar. Ela tem que querer, se sentir à vontade e livre para isso.

O que não fazer. Se a intenção de uma pessoa é ajudar alguém que esteja passando por um momento delicado e com grandes chances de cometer suicídio, ela jamais deve falar frases do tipo “isso não é nada, vai passar, o meu problema é pior do que o seu”. Ou quando a pessoa começar a desabafar, interferir, não respeitar, não esperar ela concluir o raciocínio dela.

“A própria OMS diz que para a pessoa chegar a pensar em suicídio, vem acumulando, não é de uma hora para outra. É como um copo embaixo de uma torneira pingando. Se a pessoa não desabafa, não coloca para fora o que a está incomodando, o copo de água transborda. O transbordo é o que a gente chama de não aguentar mais a situação”, conclui Silvana.

O CVV funciona 24 horas pelo 188, on-line (chat) ou e-mail – ambos podem ser acessados pelo site www.cvv.org.br. O objetivo da instituição é dar apoio emocional para quem se sentir sobrecarregado ou não conseguir lidar com alguma situação ou até mesmo encontrar-se em um momento de desespero.

SUPORTE NAS CIDADES

Americana

Os pacientes com propósito suicida, quando impedidos de cometerem o ato por agentes da Saúde ou Segurança Pública, são encaminhados para acompanhamento junto aos profissionais dos Caps, mas também podem buscar ajuda em uma UBS.

Santa Bárbara

A prefeitura oferece tratamento por meio de três Caps, além de acolhimento nas unidades de saúde e atendimento para os casos de urgência nos prontos-socorros. O município também oferece oficinas terapêuticas, acompanhamento terapêutico individual, serviço de atendimentos em grupo e orientação familiar.

Nova Odessa

A Secretaria de Saúde realiza plantões psicológicos em dois sábados ao mês. A iniciativa é por livre demanda e não exige cadastramento. Basta comparecer nas unidades de saúde divulgadas pelo município nos dias e horário programados.

Sumaré

A Secretaria de Educação realiza formações com docentes e palestras e oficinas com os alunos. Já a Saúde mantém dois técnicos responsáveis para acolhimento, escuta humanizada e orientação em todas as unidades de saúde. E a pasta de Inclusão mantém abrigos temporários para caso de necessidade.

Hortolândia

Os atendimentos são feitos nas unidades de saúde ao longo do ano todo. De acordo com avaliação feita pelo especialista, o paciente poderá ser encaminhado para um dos três Caps.