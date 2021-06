Expert em emagrecimento, Edivana Poltronieri, mostra quais são os hábitos que levam ao ganho de peso no clima mais frio e como garantir as pazes com a balança em qualquer estação

O ar está mais frio, os dias estão mais curtos e, de alguma forma, o jeans já está apertado. Sim, é inverno. O ganho de peso sazonal varia de pessoa para pessoa, mas, de acordo com Edivana Poltronieri, especialista em emagrecimento saudável e ex-obesa, há certos hábitos durante a temporada de frio que tendem a inclinar a balança em uma direção menos desejável. Segundo ela, é possível manter o peso durante os dias frios e garantir um verão saudável quando identificados os gatilhos que levam os quilos a mais.

Edivana explica que é fundamental ter um sono adequado, entre seis e oito horas para adultos, mas dormir bem não significa ficar na cama o tempo todo. “Quando é verão, é natural se sentir mais disposto e pular da cama mais fácil, mas no friozinho tudo que queremos, muitas vezes, é não sair debaixo das cobertas. Esse comportamento pode ser ainda mais frequente agora com tantas pessoas no home office, a indisposição pode ser ainda maior”, afirma.

Porque as pessoas tendem a ganhar mais peso no inverno – Foto: Andres Ayrton – Pexels

A especialista explica que para aproveitar o clima mais frio é importante, se possível, considerar incluir roupas adequadas e confortáveis para o uso ao ar livre. “Dessa forma há chances, inclusive, de fazer um treino matinal para aquecer. O difícil é levantar-se, mas depois todo o processo fica mais fácil”.

A falta de luz solar no inverno pode realmente ter um efeito significativo no humor e na saúde, segundo Edivana. “Faça um esforço concentrado para levantar de manhã e aproveitar a luz solar. Vivemos em um país tropical e, mesmo no inverno, é comum se surpreender com o col em alguns momentos da estação. Desfrute o máximo que puder, mesmo no quintal de casa, da luz solar para garantir vitamina D e dias de sorriso”, recomenda.

De acordo com Edivana, outra maneira assertiva para manter o peso saudável é se movimentar. “O clima frio favorece a desmotivação para sair de casa e ir para academia. Então, aproveite o tempo e o isolamento social para ficar em casa, mas criando uma rotina de treinos diários, mesmo que por apenas 20 minutos nos aplicativos de treinos”.

De nada adianta se mexer e incluir exercícios na rotina se a alimentação for pobre em nutrientes. Edivana explica que quando a temperatura cai a busca por alimentos pesados e quentes é comum. Isso porque comer pode ajudar a aumentar a temperatura corporal. “Não deixe o desejo por guloseimas ou comidas muito pesadas ser frequente. Garanta um estilo de vida saudável em todas as estações do ano com uma alimentação balanceada, com frutas e vegetais e limite as guloseimas na dispensa. Reserve o fondue e o chocolate quente, por exemplo, apenas para ocasiões especiais”, finaliza Edivana Poltronieri.