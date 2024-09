Por que é importante uma rotina de sono para bebê recém-nascido?

Rotina de sono bem definida ajuda a regular o relógio biológico do bebê - Foto: Adobe Stcok

Desde a gravidez, muitos pais se preocupam com o sono do bebê, tentando preparar tudo para receber o novo membro da família. O quarto é cuidadosamente montado, com lençóis macios e cortinas que prometem uma luminosidade ideal para os cochilos da tarde.

No entanto, a realidade é que, ao ter o recém-nascido nos braços, os pais descobrem que a rotina do bebê é um verdadeiro quebra-cabeça, onde entender e adaptar-se às necessidades do pequeno é fundamental.

Laís Tomaz, consultora do sono e especialista na área Materno Infantil, explica que a hora de dormir é essencial para o desenvolvimento saudável do bebê.

“Preservar esse tempo ajuda na alimentação, diminui a irritação, melhora o humor e até fortalece o sistema imunológico”, afirma Laís.

Uma rotina de sono bem definida ajuda a regular o relógio biológico do bebê, facilitando a adaptação ao ciclo dia-noite. Ao seguir horários consistentes para dormir e acordar, o bebê pode ajustar seu ritmo circadiano, resultando em um sono mais profundo e reparador.

Além disso, uma rotina estruturada contribui para a estabilidade emocional do bebê. A qualidade do sono também está diretamente ligada ao desenvolvimento cognitivo e físico da criança. Um sono adequado favorece o crescimento, a aprendizagem e a formação de memórias, além de melhorar o humor e a interação social do bebê.

A especialista destaca a importância de encarar a rotina como uma aliada e não como um fardo. A paciência e a dedicação são essenciais para consolidar hábitos saudáveis. “O bebê dá sinais de que está cansado, como agitação excessiva, olhar fixo, coçar os olhos, puxar as orelhas e sobrancelhas avermelhadas. Reconhecer esses sinais é fundamental”, orienta.

Cada bebê é único e suas necessidades variam conforme a faixa etária, abrangendo alimentação, descanso, passeios, higiene e estímulos. Com a chegada de um novo integrante na família, é natural que a rotina precise ser ajustada. Estabelecer um horário fixo para o início do momento de dormir é crucial para criar um padrão.

Para auxiliar nesse processo, algumas dicas podem ser valiosas, como o uso de fragâncias calmantes e óleos. Produtos infantis com erva-doce, por exemplo, possuem propriedades terapêuticas e podem ser um excelente recurso para criar um ambiente relaxante.

Outra sugestão da especialista é investir em atividades que ajudam a sinalizar que é hora de dormir como a higiene do sono, com massagens, banhos relaxantes e leituras.

Laís reforça que a meta é fazer com que o bebê se sinta tranquilo e acolhido, promovendo um repouso noturno melhor. “Mudanças não acontecem da noite para o dia e noites mal dormidas são comuns na vida de novos pais. A chave é a adaptação e o amor constante”, conclui a especialista.