Podcast da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana reúne entrevistas com pacientes da oncologia

Mulheres compartilham a importância do diagnóstico precoce e o impacto do apoio emocional na luta contra o câncer de mama em Minha História #PodInspirar - Foto: Divulgação

Neste mês de outubro, a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana dá voz a pacientes da oncologia em uma série de entrevistas que integram a campanha Outubro Rosa. O objetivo é incentivar o autocuidado e destacar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. As entrevistas estão disponíveis no Spotify e no YouTube da cooperativa, no podcast Minha História #PodInspirar.

A campanha traz 13 relatos inspiradores de mulheres de diferentes idades e profissões, que compartilham suas experiências com o diagnóstico, os desafios enfrentados no tratamento e a força da rede de apoio. Carla Eliana Bueno, superintendente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste, é quem conduz as conversas.

Vanessa Neves, uma das pacientes entrevistadas, descreve o impacto do diagnóstico. “Receber o diagnóstico do câncer me fez perder o chão. Você se prepara para muitas coisas, menos para ficar doente. São muitas mudanças, mas com o tratamento e o apoio vamos superando a cada dia”. Já Letícia Alves Milan, também na luta contra a doença, afirma que “minha única escolha é sobreviver e contar com a minha família, que sempre esteve junto, foi fundamental”.

Cesar Cielo, CEO da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, enfatiza a importância dessa ação. “Ao longo desses seis anos [de campanha], buscamos não apenas conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce, mas também criar um espaço de acolhimento e inspiração, onde histórias reais possam tocar e motivar outras pessoas”, compartilha.

Médica mastologista e ginecologista da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, Chaine Calil Canfour Franchi explica que os fatores de risco mais comuns associados ao câncer de mama são a idade e a genética.

“Quanto mais a gente vive, maior é o nosso risco de ter qualquer neoplasia. E a história familiar, principalmente quando temos parentes de primeiro grau, embora só 15% dos tumores tenham uma relação familiar e ou genética”, aponta a especialista. Ela também destaca o sobrepeso, a obesidade, o consumo de álcool, o tabagismo e a exposição hormonal sem controle médico como agravantes.

A menarca precoce (primeira menstruação antes dos 12 anos) e a menopausa tardia (após os 55 anos) também podem aumentar o risco. No entanto, Chaine ressalta que a maioria dos casos não apresenta fatores claramente identificáveis, o que reforça a importância do diagnóstico precoce para o sucesso do tratamento.

Quanto mais cedo for o diagnóstico mais chances de cura do câncer de mama

Diagnóstico precoce – De acordo com Chaine, detectar o câncer de mama em estágios iniciais aumenta significativamente as chances de cura, com alguns casos alcançando índices próximos a 100%. “Quanto mais precoce o diagnóstico, menores as chances de precisarmos de tratamentos mais agressivos, como quimioterapia”, explica. Ela também menciona que, em casos diagnosticados cedo, é possível realizar cirurgias menos invasivas, preservando a estética da mama e, consequentemente, a feminilidade da mulher.

Autoexame e rastreamento – O autoexame continua sendo uma ferramenta importante para a detecção precoce. “Recomenda-se fazer a palpação das mamas uma vez por mês, após a menstruação ou, para quem não menstrua, em uma data fixa”, aconselha Chaine. Ela alerta para sinais como nódulos, retração da pele, vermelhidão e secreção nos mamilos, que devem ser avaliados por um médico. A partir dos 40 anos, o rastreamento mamográfico se torna essencial para todas as mulheres. Para aquelas com histórico familiar de câncer de mama, especialmente com parentes de primeiro grau, é necessário iniciar o rastreamento dez anos antes do diagnóstico do parente afetado. “Então, por exemplo, se você teve a mãe que teve um câncer de mama com 37 anos, você deve iniciar o seu rastreamento aos 27 anos”, explica a médica.

Avanços no tratamento – O tratamento do câncer de mama se baseia em quatro pilares: cirurgia, quimioterapia, radioterapia e bloqueio hormonal. Chaine destaca os avanços recentes nas medicações, que apresentam excelentes resultados e efeitos colaterais mais leves. “Dependendo do tipo de tumor, às vezes começamos o tratamento pela quimioterapia, o que pode até fazer o tumor desaparecer antes da cirurgia”, finaliza.