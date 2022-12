Planeje-se para enfrentar os exageros do fim de ano

Mesas exageradamente fartas são uma marca registrada do fim de ano do brasileiro tanto quanto a troca de presentes, as queimas de fogos, show do Roberto Carlos e a corrida de São Silvestre. E tão tradicionais quanto tudo isso são as ressacas – física e moral – de quem passou dos limites.

Para evitar o prejuízo (ou ao menos reduzi-lo) a Smart Fit preparou dicas nutricionais, uma dieta e um treino para melhorar o metabolismo antes que a época da esbornia chegue. “O ideal é iniciar um programa de treinos ao menos um mês antes das festas”, afirma Guilherme Micheski, fisiologista da Smart Fit.

Além dos treinos, também é recomendável uma dieta para fazer uma “poupança” para ser gasta nas refeições exageradas de Natal e Réveillon. “É importante uma dieta com 5 refeições por dia que não ultrapassem 1800 calorias. Isso ajuda o corpo a digerir mais rápido os alimentos e, consequentemente, a queimar calorias com mais velocidade”, afirma Lucas Alves, nutricionista da Smart Fit.

No dia das festas, fazer uma esteira ou dar uma pedalada ajuda a melhorar o funcionamento do corpo para a digestão. Em relação à alimentação, a dica é escolher o dia livre da semana para fugir das restrições e não esquecer de comer fibras como vegetais, frutas e grãos integrais.

A Smart Fit recomenda uma dieta para quem deseja começar a se cuidar antes das festas de final de ano:

Dieta aproximadamente 1800 kcal em 5 refeições diárias para ser realizada 6 vezes por semana, deixando sempre um “dia livre”, sem restrições:

Refeição 1 – 9h00

2 ovos

2 fatias de pão integral

1 colher de sopa de requeijão

1/2 mamão

1 café com leite

Refeição 2 – 12h00

1 peito de filé de frango médio

4 colheres de arroz

2 conchas de feijão

Salada à vontade

1 laranja

Refeição 3 – 15h00

1 banana

3 colheres de aveia em flocos

1 Iogurte integral

1 colher de chá de canela em pó

Refeição 4 – 18h00

1 peito de filé de frango médio

3 colheres de servir de arroz

1 concha de feijão

Salada á vontade

1 laranja

Refeição 5 – 21h00

1 Iogurte integral

6 morangos

2 fatias de pão integral

2 ovos