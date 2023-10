Pitaya: mais que uma fruta, um presente para a saúde

Recheada de sabor e nutrição, a pitaya – também conhecida como fruta-dragão – é uma verdadeira joia da biodiversidade tropical. Ela é uma deliciosa fruta tropical com um sabor doce e suave, originária de cactos da família Cactaceae, no gênero Hylocereus.

Esta fruta pitoresca é nativa de países na América Central e do Sul, e também é cultivada em lugares como Israel, Tailândia, Vietnã e Malásia. Dependendo da variedade, a cor da casca e da polpa pode variar, sendo que a pitaya vermelha é a mais rica em antioxidantes em comparação com as versões amarela e branca.

A pitaya não é apenas uma explosão de cores e sabores, mas também um pacote completo de benefícios para a saúde. Confira abaixo 10 motivos que vão te convencer a incluir essa maravilha no seu cardápio.

1 – Auxílio na perda de peso

Um dos principais atrativos da pitaya é seu potencial para auxiliar na perda de peso. Com baixo teor calórico e de carboidratos, essa fruta se torna uma excelente aliada em dietas equilibradas. As fibras presentes ajudam a promover a saciedade, reduzindo assim o apetite. Componentes como a betacianina e a tiramina atuam na melhoria do perfil lipídico e na utilização das reservas de açúcar e gordura pelo corpo.

2 – Reforço antioxidante e celular

Rica em compostos antioxidantes como polifenóis, flavonoides e vitamina C, a pitaya serve como um escudo contra os danos celulares causados pelos radicais livres. Esta proteção celular é essencial na prevenção de doenças crônicas como câncer, diabetes e artrite reumatoide.

3 – Beleza e saúde da pele

O alto teor de vitamina C na pitaya contribui para a produção de colágeno, um elemento chave para a manutenção da elasticidade da pele. O consumo regular desta fruta pode retardar o aparecimento de rugas e promover uma pele mais saudável e jovem.

4 – Fortificação dos ossos

A pitaya é uma fonte de cálcio, magnésio e fósforo, minerais essenciais para a saúde óssea. Sua ingestão pode ser especialmente benéfica para indivíduos com osteoporose ou osteopenia, bem como para o desenvolvimento ósseo em crianças.

5 – Benefícios digestivos

Pesquisas indicam que a pitaya age como prebiótico, favorecendo a flora intestinal. Ela não apenas melhora o trânsito intestinal, mas também potencializa a ação das bactérias benéficas do intestino, contribuindo para uma digestão mais eficaz e para a prevenção do câncer de cólon.

6 – Controle da glicemia

Especialmente na sua variedade vermelha, a pitaya demonstrou ser eficaz na regulação dos níveis de açúcar no sangue, graças à presença de fibras e betacianina. Contudo, é recomendado cautela na combinação com medicamentos para diabetes, para evitar possíveis casos de hipoglicemia.

7 – Redução do colesterol

A ingestão de pitaya pode ser um complemento eficaz na redução dos níveis de colesterol, graças ao seu alto teor de fibras e a presença de compostos como saponinas.

8 – Potencializador do sistema imunológico

Com um perfil rico em vitamina C e antioxidantes, a pitaya pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, aumentando a capacidade do corpo de combater diversas infecções.

9 – Combate à anemia

Rica em ferro e potencializada pela presença de vitamina C, a pitaya é uma excelente opção para melhorar os níveis de hemoglobina e combater a anemia.

10 – Saúde cardiovascular

Com baixo teor de colesterol e sódio, a pitaya é uma opção saudável para quem quer manter um coração saudável. Alguns estudos também sugerem que ela pode ajudar na regulação da pressão arterial.

Fonte: Frooty Pitaya