Perigos da gordura trans

A gordura trans é um tipo de gordura frequentemente encontrada em alimentos processados e industrializados, como bolos, biscoitos, salgadinhos e óleos de cozinha. De acordo com relatório recente da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo de gordura trans é responsável por até 500 mil mortes prematuras por doenças do coração a cada ano em todo o mundo. É um número alarmante que pode ser reduzido com a conscientização e a adoção de práticas mais saudáveis em nossa alimentação.

Embora a gordura possa trazer sabor e textura aos alimentos, é importante lembrar que ela é mais calórica do que outros nutrientes, como carboidratos e proteínas. No entanto, é importante consumir gordura em pequenas quantidades, uma vez que ela é necessária para o bom funcionamento do organismo. Além disso, o colesterol bom, também conhecido como HDL, é responsável por transportar hormônios para as células.

Existem quatro tipos de gorduras. A nutricionista funcional, Cris Ribas Esperança, explica que a gordura insaturada é dividida em dois grupos: monoinsaturada e poli-insaturada.

A gordura monoinsaturada é considerada uma gordura boa para a saúde, pois ajuda a controlar os níveis de LDL no sangue, que é conhecido como “colesterol ruim”. Quando esses níveis estão elevados, há maior risco de formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos, o que pode levar a doenças cardiovasculares, como o AVC ou o infarto agudo do miocárdio. Os principais alimentos fontes de gordura monoinsaturada são o azeite de oliva, o óleo de canola, o abacate, o amendoim, a castanha de caju e as nozes.

A gordura poli-insaturada também é importante para a saúde, pois tem ação anti-inflamatória e imunomoduladora, além de auxiliar na redução dos níveis de LDL sanguíneo. Os principais tipos de gordura poli-insaturada são o ômega-3 e o ômega-6. Os alimentos ricos em ômega-3 são o salmão selvagem, o óleo de linhaça, a sardinha, o arenque, a castanha-do-pará e o óleo de peixe.

A gordura saturada é vista como ruim para a saúde, mas também tem benefícios. Ela desempenha um papel importante na integração das membranas celulares e é responsável pelo armazenamento das vitaminas A, D, E e K. No entanto, seu consumo deve ser moderado, pois o excesso de gordura saturada pode contribuir para o aumento do depósito de LDL nas artérias, o que pode favorecer o surgimento de doenças cardíacas. Esse tipo de gordura pode ser encontrado em carnes vermelhas e brancas com gordura aparente, leite, manteiga, creme de leite, nata e azeite de dendê.

A gordura trans é obtida por meio de um processo químico chamado hidrogenação, no qual óleos vegetais líquidos se transformam em gordura sólida. Diferentemente das outras, a gordura trans não oferece nenhum benefício à saúde e deve ser evitada. A gordura trans é particularmente perigosa porque ela aumenta os níveis de colesterol ruim (LDL) e reduz os níveis de colesterol bom (HDL) no sangue, aumentando o risco de doenças cardíacas e acidente vascular cerebral (AVC). “O consumo de gordura trans pode ser ainda mais perigoso para pessoas com doenças cardíacas, diabetes e obesidade. Por isso, é essencial que nos informemos sobre os alimentos que podem conter gordura trans e evitemos o consumo desses alimentos”, destaca Cris.

A gordura trans é comumente encontrada em alimentos processados e industrializados: produtos de panificação, como pães e bolos industrializados; biscoitos e salgadinhos industrializados, como batatas fritas e salgadinhos de milho; nachos e outros petiscos de milho; margarina em tabletes ou em potes e cremes vegetais; produtos congelados, como batatas fritas, pizzas, lasanhas e nuggets; fast food; sorvete industrializado; chocolate ao leite, chocolate branco e outros doces industrializados; cereais matinais industrializados; molhos e temperos, como maionese, ketchup, mostarda e molho de soja; recheios e coberturas para bolos industrializados; barras de cereais industrializadas; pipoca de micro-ondas; creme de leite em lata ou em caixa e leite condensado.

Existem muitas maneiras de evitar a gordura trans em sua dieta. Cris Ribas Esperança compartilha algumas dicas:

Rótulos dos alimentos: Verifique sempre os rótulos para ver se eles contêm gordura trans. Fique atento a termos como ‘gordura hidrogenada’ ou ‘gordura parcialmente hidrogenada’.Fontes saudáveis de gordura: Use óleos como azeite de oliva ou óleo de coco, em vez de margarina ou óleos vegetais hidrogenados.

Cozinhe com cuidado: Evite frituras e opte por métodos de cozimento mais saudáveis, como assar, grelhar ou cozinhar no vapor.

‘Sem gordura trans’: Alguns alimentos podem ser rotulados como ‘sem gordura trans’, mas ainda contêm pequenas quantidades dessa gordura. Portanto, é importante verificar os rótulos com atenção.

Escolhas mais saudáveis: Substitua alimentos processados e industrializados por opções mais saudáveis. Como, por exemplo: use azeite de oliva ou óleo de coco para cozinhar e temperar alimentos.