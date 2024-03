Penitência na quaresma: substituição de alimentos é a chave para manter a imunidade

Mudanças bruscas na alimentação podem deixar o corpo enfraquecido. Um exemplo disso é quando a ingestão de proteínas diminui, principalmente quando um alimento que era consumido com frequência, como a carne, é extinto do cardápio por um longo período de tempo. Durante a quaresma, católicos de todo o Brasil são convidados a realizarem esse tipo de penitência. No entanto, muitos fiéis não sabem que é possível passar por esse período sem comprometer a imunidade. Pelo menos é o que explica Consolação Oliveira, médica especializada em nutrologia e longevidade.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Nessa época é comum que as pessoas façam penitências alimentares. Com isso, é esperado que a imunidade seja afetada, mas podemos driblar essa situação se fizermos algumas adequações alimentares. Primeiro, precisamos entender que a proteína é fundamental para o funcionamento do nosso corpo e se ela não é ingerida a partir da carne é preciso aumentar o consumo de outros alimentos proteicos, como ovos, leites vegetais e grãos como feijão, grão-de-bico e lentilha. Além disso, existe a proteína vegana em pó, que também pode ser ingerida diariamente”, explica.

A médica esclarece que os vegetais verde-escuros também podem ser grandes aliados contra a baixa da imunidade. “Brócolis, espinafre, couve, rúcula e almeirão são alguns exemplos de alimentos que precisam fazer parte da alimentação diária de quem está sem comer carne, pois previnem a anemia e aumentam a imunidade. Além disso, a spirulina, que é uma alga que podemos consumir em cápsulas ou em pó, também tem propriedades que ajudam a imunidade, resistência muscular e é antioxidante”, complementa Consolação Oliveira.

Recuperação pós-imunidade comprometida

Quando o sistema imunológico já foi afetado é preciso cuidado redobrado, sobretudo evitando alimentos que podem piorar ainda mais o quadro, alerta a especialista em nutrologia. “Açúcar, álcool, excesso de fritura, carboidratos refinados e industrializados como refrigerantes e bolachas recheadas devem ser banidos da alimentação de quem está com alguma deficiência imunológica. Nessa hora é preciso aumentar a hidratação, ingerir sucos de frutas cítricas, evitando coar, como abacaxi, morango, limão e ingerir diariamente alimentos ricos em proteínas e que contenham vitaminas e sais minerais, como os vegetais”.

A médica complementa dizendo que em alguns casos é necessário suplementar a alimentação com vitaminas, sais minerais, gorduras nobres e com certeza, fontes protéicas valiosas para manter a saúde física e mental. “Isso é necessário principalmente quando a quaresma termina e percebemos um déficit grande nos nutrientes do corpo dos pacientes que não fizeram esses ajustes na alimentação”, alerta Consolação Oliveira.