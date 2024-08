Pedras na vesícula, sintomas, causas e tratamentos: como identificar os sinais

As pedras na vesícula, ou cálculos biliares, são depósitos sólidos que se formam na vesícula biliar, órgão responsável por armazenar a bile produzida pelo fígado. A bile é um líquido crucial na digestão de gorduras. Sem tratamento, as pedras podem causar dor intensa, inflamação e complicações sérias.

O dr. Ernesto Alarcon, cirurgião geral e especialista em videolaparoscopia, destaca os sintomas mais comuns:

Dor intensa e constante no lado direito do abdômen, que pode irradiar para as costas, ombro ou peito.

Náuseas, vômitos, febre, calafrios e icterícia (pele e olhos amarelados).

Intolerância a alimentos gordurosos, provocando mal-estar, gases e diarreia.

Sensação de estômago cheio, mesmo sem comer muito.

Perda de apetite e de peso.

Segundo o Dr. Alarcon, as causas das pedras na vesícula incluem:

Excesso de colesterol na bile, que pode cristalizar e formar pedras.

Baixa concentração de sais biliares, substâncias que dissolvem o colesterol.

Alterações no funcionamento da vesícula, que pode não se contrair adequadamente.

Fatores genéticos, influenciando a composição da bile e predisposição a pedras.

Fatores de risco como obesidade, diabetes, idade avançada, sexo feminino, gravidez, uso de anticoncepcionais orais, cirrose hepática e doenças hematológicas.

Dicas de prevenção e tratamento

O Dr. Alarcon recomenda algumas medidas para prevenir e tratar pedras na vesícula:

Manter uma alimentação equilibrada, rica em fibras, frutas, verduras e legumes, e pobre em gorduras saturadas, frituras, embutidos e doces.

Beber cerca de 2 litros de água por dia, para manter a hidratação e a fluidez da bile.

Praticar atividade física regularmente, para controlar o peso e o colesterol.

Evitar o consumo de álcool, tabaco e outras drogas, que podem prejudicar o fígado e a vesícula.

Consultar um médico periodicamente, para fazer exames de sangue e de imagem, como ultrassom, que podem detectar a presença de pedras na vesícula.

O tratamento exige medidas comportamentais como dietas, medicamentos também podem ser usados. Mas o tratamento mais eficiente e mais usado atualmente é a cirurgia, que pode ser feita através de algumas técnicas, finaliza o médico.