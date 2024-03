Páscoa chegando: como comer chocolate e não prejudicar a pele

O chocolate sempre foi considerado um vilão para as pessoas que possuem acne, e agora com a chegada da Páscoa, muitas vão se privar dessa guloseima por acreditarem que ele pode piorar a pele. Mas aí vai a boa notícia: chocolate não causa acne.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o Dr. José Roberto Fraga Filho, dermatologista membro Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Diretor Clínico do Instituto Fraga de Dermatologia, o que dá a acne é o açúcar, a gordura hidrogenada e o leite acrescentado a ele. Portanto, quanto menor for a quantidade desses ingredientes e mais concentrado for em cacau, menos mal fará, assim dê preferência aos chocolates com 70% ou mais de cacau.

É importante lembrar que o chocolate branco é feito com a manteiga do cacau e não com a fruta, por isso é muito mais rico em açúcar e gordura hidrogenada e se você tem acne deve fugir desse produto.

“Agora se você for um chocólatra e na Páscoa não consegue fugir dos ovos de chocolate, é importante que seu skincare seja mais eficaz usando produtos oil free, sabonete antioleosidade e cremes noturnos à base de alfa-hidroxiácidos ou retinóides, por isso a consulta com seu dermatologista é importante pois vai te orientar a usar os produtos de forma correta”, indica o médico.

Além disso, o cacau é um produto tão versátil que por ser rico em minerais e polifenóis pode ser usado nos cosméticos anti-idade, sabonetes, shampoos, condicionadores e hidratantes corporais.

“Já o açúcar é o grande vilão do mundo moderno, pois sua ingestão em excesso faz que produzamos radicais livres, que seria o “lixo produzido pelo nosso metabolismo”, esse radical livre é difícil de ser liberado levando então ao aumento dos riscos de diabetes, obesidade, síndrome metabólica e consequentemente o envelhecimento de modo acelerado”, finaliza.