Para manter a saúde do cabelo sem sair de casa

Ter um cabelo saudável e hidratado é o desejo de todas as mulheres. Mas, o isolamento social e a falta de acesso a profissionais especializados podem dificultar o tratamento das madeixas. A dermatologista Caroline Aguiar, especialista em tricologia – ramo da ciência que trata dos pelos e cabelos – mostra 5 dicas para rejuvenescer o hair e mantê-lo saudável, mesmo sem os serviços de salões de beleza.

O primeiro passo para ter um cabelo saudável é investir em produtos de qualidade e específicos para o tipo de cabelo – Foto: Breno Cardoso_Pexels

1 – Traga o salão de beleza para casa

“Quando frequentamos um cabeleireiro vamos em busca não apenas de cuidados, mas também de bons cosméticos e, em casa, não deve ser diferente. O primeiro passo para ter um cabelo saudável é investir em produtos de qualidade e específicos para o tipo de cabelo, começando por um bom shampoo e condicionador. A ideia é fazer do lar um cantinho de cuidados”, recomenda Caroline.

2 – Faça a lavagem correta

A expert em fios afirma que os cuidados devem começar já no banho e orienta quanto a frequência da lavagem: “Quando lavar o couro cabeludo, se o cabelo for muito oleoso, recomendo lavar diariamente. Se for misto, lavar dia sim e dia não e, se a raiz for normal ou seca, pode lavar a cada dois dias. Também, é importante enxaguar bem o cabelo para que não se acumulem resíduos no couro cabeludo e fios, evitando assim dermatites”, orienta a dermatologista.

3 – Invista no cronograma capilar

Segundo Caroline, como complemento aos bons produtos e lavagem correta, é preciso reservar um tempinho, pelo menos uma vez na semana, para fazer uma hidratação com máscara específica e, assim, garantir fios mais nutridos. “Caso o cabelo esteja muito danificado, recomendo seguir um cronograma capilar com etapas de nutrição, reconstrução e hidratação, de acordo com as necessidades dos fios”.

4 – Cuide dos cachos de forma diferente dos lisos

De acordo com a especialista, cabelos cacheados precisam de cuidados mais específicos. “Apesar dos cabelos cacheados serem mais volumosos e isso faça com que tenham a aparência de fios grossos, eles são mais finos e frágeis que os cabelos lisos”, explica. Para esse tipo, a recomendação da profissional é não lavar todos os dias e incluir na rotina produtos mais hidratantes. Outra dica da expert é secar os cachos com toalha de microfibra para prevenir o frizz.

“Se for pentear, o melhor é que os cachos estejam úmidos. O desembaraço deve ser feito a partir das pontas e, para finalizar, o ideal é usar cremes e mousses específicos para cabelos cacheados, com a função de modelar”, explica. Para potencializar a hidratação dos cachos, os óleos se destacam como boa pedida.

“Vale investir em óleos para cabelos com componentes naturais como o Girassol e Açaí, que ajudam a reduzir o frizz imediato, nutrem e hidratam os fios. Principalmente no day after – dia depois da lavagem em que os cabelos no geral acordam mais revoltados, pingar umas gotinhas de óleo e aplicar no cabelo pode ajudar a domar os fios e melhorar a aparência deles”, recomenda.

Já os cabelos lisos podem ser lavados diariamente, caso a raiz seja muito oleosa. “O ideal é preferir shampoos que façam limpeza suave, transparentes, evitar pentear o fio muito molhado e utilizar produtos específicos para esse tipo de cabelo”.

5 – Use cosméticos naturais e do bem

A dermatologista afirma que optar por produtos orgânicos para tratar os fios em casa pode oferecer um menor risco de alergias e dermatites, além de garantir um cabelo mais hidratado. “O shampoo, condicionador ou cremes de pentear orgânicos, livres de sulfatos, ressecam menos e são menos agressivos a estrutura dos fios e ao meio-ambiente”, finaliza.