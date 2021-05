Para deixar as unhas fortes e estimular o crescimento

Alimentação equilibrada, visitar uma especialista com regularidade e usar produtos específicos para fortalecer as unhas são algumas das soluções, diz podóloga

Deixar as unhas crescerem nem sempre é uma tarefa fácil. Em alguns casos, fracas e quebradiças, elas acabam “lascando” nas pontas ou nos cantinhos, dificultando ainda mais o crescimento. Mas há uma boa notícia para quem sofre deste mal, segundo afirma Maria de Lourdes Pinheiro, podóloga e coordenadora técnica da Doctor Feet.

Para a especialista, unhas fracas podem ser sintomas de alguns problemas de saúde, tais como diabetes, disfunção hormonal, doenças do fígado, pulmão e coração e até estresse. “O ideal é cuidar das unhas com profissionais habilitados e, ao perceber que elas continuam quebrando com muita frequência, a dica é procurar um dermatologista e/ou nutricionista para checar se a causa é alimentar”, alerta.

Faça as unhas com profissionais, mas sem retirar totalmente as cutículas, já que elas ajudam na proteção contra doenças, como a micose, por exemplo – Foto: Freepik

Se tudo estiver bem com a saúde, pequenas mudanças de hábitos são suficientes para deixar as unhas bonitas e saudáveis. Confira: