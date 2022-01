Pandemia e distância do ambiente escolar: ansiedade cresce entre crianças

Ansiedade é coisa séria. Principalmente se envolve crianças e adolescentes, que estão em fase de formação. Diversos transtornos de ansiedade podem afetar esse grupo, prejudicando o desenvolvimento individual, social e pedagógico. A ansiedade se potencializou com a pandemia de maneira geral, mas pode ter atingido os mais pequenos com mais intensidade.

“As pessoas mais jovens são mais vulneráveis a desenvolverem transtornos de ansiedade durante a pandemia em função da privação de sociabilidade em uma fase em que os contatos sociais são essenciais para a constituição subjetiva”, explicou a professora e pesquisadora da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Araraquara, a doutora Cláudia Prioste.

A ansiedade é definida como medo difuso, preocupação excessiva ou receio de que algo ruim possa a acontecer – sentimentos acentuados pela pandemia.

Simone Kelly e a filha Maria Eduarda, de 11 anos, que desenvolveu transtorno de ansiedade durante a pandemia – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

A assistente de compras Simone Kelly Alves da Silva, de 43 anos, de Americana, viu com preocupação as mudanças no comportamento da filha Maria Eduarda, de 11 anos. A menina usava álcool em gel em excesso, provocando feridas nas mãos; colocava lençol no sofá para deitar e lavava a roupa de cama com muita frequência. O rendimento escolar caiu, ela começou a ter dores abdominais e disse que não tinha mais vontade de viver.

“Para tentar acalmá-la, eu falava para ela que não tinha perigo, e ela citava pessoas que tinham morrido, conhecidos que faleceram, perdemos um familiar querido para a Covid. Como você vai falar que não vai acontecer nada? Entrei em pânico, não sabia o que fazer, então pedi ajuda profissional”, relatou Simone.

A menina está fazendo terapia há um ano e a preocupação voltou a um nível normal. “Que os pais prestem bastante atenção nos filhos, às vezes na correria do dia a dia acham que é frescura, mas não é. Você começa a perceber atitudes, eles estão pedindo socorro. Se você deixa para depois, pode ser tarde”, alertou Simone.

A ansiedade entre crianças e adolescentes ainda corre o risco de ser confundida com birra ou vontade de chamar a atenção. O alerta é da psicóloga Carla Damares Oliveira Rocha, de Americana.

“Somos levados a pensar que crianças e adolescentes não têm problemas e não devem reclamar. Mas aí é que está o engano: têm as mudanças de desenvolvimento, hormonais, questões escolares, crise de identidade, medo do futuro, problemas emocionais. As crianças e adolescentes também enfrentam isso e precisam de compreensão acima de tudo”, orientou Damares.

A psicóloga Carla Damares reforça a importância dos vínculos saudáveis – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Entre crianças e adolescentes, há uma prevalência de 4% do transtorno de ansiedade de separação, relacionada ao distanciamento de casa ou dos pais. Na sequência, aparece o transtorno de ansiedade generalizada, que atrapalha as atividades diárias e se manifesta de maneira intensa e permanente.

A professora Cláudia ponderou que alguns aspectos culturais contribuem de maneira negativa para a saúde mental das crianças.

“É importante destacar que as crianças brasileiras, em função das características de nossa cultura, costumam ser crianças mais agitadas e com pouca tolerância à frustração. Muitas vezes, a agitação, a impaciência e a intolerância à frustração são confundidas com ansiedade. Além disso, a incitação ao consumo imediatista e o uso das tecnologias digitais contribuem para essa agitação e costumam causar tensões nas crianças”, disse a especialista.

Sintomas

Pesquisa feita com 1.996 pessoas com mais de 18 anos pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) mostrou que 80% da população se tornou mais ansiosa com o novo coronavírus (Covid-19).

“Tem havido uma procura um tanto alta de crianças e adolescentes. A gente acha produtivo se preocupar com isso, mas vemos que quando nos procuram já estão com sintomas acentuados. Para não chegar a esse ponto, é importante ir trabalhando isso”, indicou Damares.

Os pais devem ficar atentos a sintomas como mudanças repentinas de humor, aumento ou diminuição de peso sem causas prévias, irritabilidade, alteração de sono, medo excessivo, queda no rendimento escolar, sudorese, batimentos cardíacos acelerados, falta de ar, dores de cabeça e abdominais.

O tratamento mais comum é a terapia, mas em casos mais graves, em que a ansiedade impede atividades cotidianas, o uso de ansiolíticos pode ser necessário.

“Se não trabalha algo desencadeado na infância, pode ter consequências para a fase adulta. É necessário cuidar enquanto é criança. Isso não significa que se tratar quando pequena essa pessoa nunca mais terá, mas vai aprender a lidar com a ansiedade”, explicou Damares.

Flavia Fervoli e o filho Benjamin: terapia como ferramenta contra a ansiedade – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A empresária Flavia Fervoli, de 36 anos, entendeu que seria importante para o filho Benjamin, de 6, ter a oportunidade de fazer terapia para ter ferramentas para lidar com a ansiedade – mal que ela mesma sofre.

“Sou ansiosa de nascença, e você vai passando isso para as pessoas ao redor, principalmente para o filho. Enxergo a psicologia infantil como aliada na educação. Nessa era que eles tocam em uma tela e tudo acontece, tem muito o imediatismo, e isso era algo que eu queria trabalhar com ele”, contou a empresária.

A recomendação final da psicóloga Damares é que os pais trabalhem no fortalecimento da relação com os filhos – tanto para conhecer sinais estranhos, quanto para a prevenção.

“É possível contribuir fortalecendo ou criando vínculos saudáveis, ter uma boa relação com filhos, interagir, conhecer o ser humano à sua frente. Conheça os hábitos, faça uma rotina com eles, desenvolva a confiança. Quando você tem uma criança com a autoestima fortalecida, você reduz a ansiedade”, defende Damares.

Educação

Após quase dois anos fora do ambiente escolar, a ansiedade pode ser comum nas primeiras semanas de retorno. Contudo, se a situação for persistente, pode afetar o desenvolvimento pedagógico do jovem.

“Os alunos com ansiedade podem ter crise a qualquer momento. Não vão conseguir prestar atenção na aula e podem não conseguir fazer uma avaliação ou na semana de provas ficar mal por saber que vão passar por isso”, relatou Mirielly Carrara, orientadora educacional do Colégio Dom Bosco.

Mirielly contou que o período de reclusão intensificou quadros de ansiedade em alunos que já tinham o problema e fez surgir em outros estudantes. “Para eles, é uma escuridão à frente, principalmente com as escolhas profissionais. Eles passaram um ano e meio, alguns quase dois anos fora do contexto escolar, e de repente estão indo para o ensino médio, fazendo escolhas, pensando no futuro”, contou a profissional.

Com formação em cultura de paz e comunicação não-violenta, além de professora de yoga, Mirielly destaca que a ansiedade decorrente da pandemia é um quadro que não vai passar com rapidez. “Teremos outros desdobramentos nos próximos anos”, avalia a profissional.

A aposta de Cláudia Prioste, da Unesp, é que o retorno das aulas presenciais ajude os jovens a elaborarem as emoções. “As atividades e as brincadeiras presenciais, as conversas e as exigências sociais contribuem para a organização psíquica, emocional e cognitiva da criança e do adolescente”, avalia a pesquisadora.

Crianças respondem bem a tratamentos

Um aliado contra a ansiedade em crianças e adolescentes é a terapia sistêmica. Utilizando diversas técnicas e usando conhecimentos milenares, esse tipo de tratamento investiga o que está por trás dos sintomas físicos e psicológicos. De acordo com a terapeuta sistêmica e naturopata Kesi Adria, o tratamento é indicado para todas as idades.

“As crianças respondem bem ao tratamento sistêmico porque elas recebem carinho, conseguem falar dos seus medos e receios, entendem como reagem sob pressão e passam a lidar melhor com suas emoções. Teremos aí um adulto mais saudável, principalmente no campo emocional”, destacou a profissional.

Os protocolos para tratamento de ansiedade incluem o uso da cama de cristal, cone hindu, reiki, barras de access, auriculoterapia neurofisiológica, aromaterapia e florais.

“O atendimento é personalizado e definido a partir do diagnóstico do paciente e do nível de ansiedade identificado”, finalizou Kesi.

Atividades para prevenir a ansiedade

• Brincadeiras em família

• Jogos infantis

• Leitura

• Karaokê

• Técnicas de respiração

• Diálogo

Fonte: Psicóloga Carla Damares Oliveira Rocha