Pais têm dificuldade de falar sobre a morte com os filhos, revela estudo

Pesquisa aponta que 63% dos pais nunca abordaram o tema com filhos entre 5 e 10 anos

Um levantamento da University College London, realizado em 26 países, incluindo o Brasil, revelou que 63% dos pais com filhos entre 5 e 10 anos nunca conversaram sobre a morte com eles. Outros 21% tiveram apenas uma conversa sobre o assunto, enquanto apenas 16% falavam abertamente com seus filhos.

Segundo Danielle Admoni, psiquiatra geral e da Infância e Adolescência e pesquisadora da Unifesp/EPM (Universidade Federal de São Paulo), é normal que os pais tenham receio de abordar o tema da morte com seus filhos.

A pessoa ideal para abordar o assunto é alguém com laços forte com a criança

“Por mais desconfortável que seja, os pais nunca devem se esquivar, se omitir ou mentir. Minimizar uma perda fará com que a criança crie pensamentos distorcidos e incompatíveis com a realidade, gerando consequências no desenvolvimento psíquico infantil”, explica a especialista.

A psicóloga Monica Machado, pós-graduada em Psicanálise e Saúde Mental pelo Hospital Albert Einstein, destaca que falar sobre a morte com as crianças pode ajudá-las a compreender a finitude da vida e prevenir potenciais traumas futuros.

“Vale lembrar que as crianças não devem ser rotuladas como incapazes de lidar com uma perda. Abordar a morte de maneira sensível e apropriada à idade pode ajudar a mitigar o impacto emocional e promover um entendimento saudável do ciclo da vida”, reforça.

O que não fazer – As especialistas apontam que associar a morte com sono ou viagem é um erro. Inventar histórias como “ele dormiu” ou “viajou para longe” pode causar mal-entendidos.

“A criança pode pensar que a pessoa que morreu está apenas dormindo e vai acordar a qualquer momento, ou acreditar que quem dorme não acorda mais, prejudicando seu próprio sono”, alerta Monica Machado.

Da mesma forma, a ideia de que alguém virou uma estrelinha pode gerar confusão. “Imagine a criança olhar para o céu e pensar que todas as estrelas são pessoas mortas?”

Apoio é fundamental – É essencial dar espaço para que a criança expresse seus sentimentos e dúvidas. “O luto é um processo, e não um evento. Cada criança precisará do seu tempo para superar a perda. Pressioná-la para voltar à vida normal sem o tempo necessário pode resultar em problemas ou reações negativas”, diz Monica.

Segundo Danielle, mudanças de comportamento como choro fácil, episódios de raiva, agitação e medo de ir à escola são naturais no início. “Deixe seu filho se manifestar como preferir, sem julgamentos. Permita que ele experimente as emoções conforme seu temperamento, mas sempre fique por perto”, conclui a especialista.

Como falar sobre a morte com crianças

Quem deve falar com a criança?

A pessoa ideal é alguém de confiança e com um vínculo forte com a criança. “Ter um olhar acolhedor, escuta atenta e aceitar as reações são fundamentais para que a criança processe as informações e exteriorize suas emoções”, explica Monica.

Como iniciar a conversa?

Segundo Danielle, é importante fazer uma sondagem inicial. “Pergunte o que ela entende sobre a morte para saber o quanto de informação a criança tolera, evitando expor detalhes desnecessários”.

E quando a criança fizer as mesmas perguntas várias vezes?

Danielle recomenda paciência. “Quando a criança repetir perguntas, use sempre a mesma explicação, mas diversifique as palavras. Ampliar o repertório pode reduzir a confusão, mesmo sem a compreensão total do que é a morte”.

A criança deve ir a velórios ou enterros?

Não se deve forçar a criança, mas permitir que ela participe pode ser benéfico. “Rituais ajudam a vivenciar a despedida, e velórios e enterros não traumatizam as crianças”, concordam as especialistas.

Quando procurar ajuda profissional?

Observe episódios de raiva ou hostilidade excessiva, ausência de luto, ou quadros de ansiedade e desmotivação que interferem nas atividades diárias por semanas. “Nesses casos, é hora de buscar suporte com profissionais de psicologia e/ou psiquiatria”, alerta Danielle.