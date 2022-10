Chegamos ao mês da Campanha Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, a data traz mais visibilidade à doença que mais acomete mulheres em todo o mundo, constituindo a maior causa de morte por câncer nos países em desenvolvimento.

Toda mulher com câncer de mama tem o direito aos cuidados paliativos para o adequado controle dos sintomas além de todo o suporte social, espiritual e psicológico para o enfrentamento da doença e o resgate da autoestima.

Segundo Flávia do Vale, ginecologista obstetra e coordenadora da Maternidade do Hospital IcaraÍ, o diagnóstico precoce consegue identificar o tumor ainda em sua fase inicial, o que aumenta as possibilidades de um tratamento mais eficaz.

“Diversos estudos mostram que por meio da realização de exames preventivos é possível diagnosticar precocemente o câncer de mama, levando a um tratamento mais assertivo e aumentando as chances de cura. Realizar visitas periódicas ao médico e fazer um check-up anualmente, garante às mulheres mais plenitude e qualidade de vida, explica a médica.

Dessa forma, cerca de 30% dos cânceres de mama poderiam ter sido evitados com exames de rotina, como por exemplo, a mamografia de rastreamento, exame que deve ser feito em mulheres sem sinais e sintomas de câncer de mama e é recomendado para mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, a cada dois anos.

“Fora dessa faixa etária e dessa periodicidade, os riscos aumentam ainda mais e o cuidado precisa ser ainda maior”, alerta Flávia lembrando que além dos exames preventivos, hábitos de vida saudáveis como alimentação rica em legumes e verduras, atividade física regular, evitar o tabagismo e consumo exagerado de bebidas alcoólicas e controle do peso corporal ajudam a reduzir o número de casos e consequentemente a mortalidade.

“O diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta a sobrevida das mulheres em comparação com o diagnóstico de tumores em fase avançada. O rastreamento por meio da mamografia diminui a mortalidade em cerca de 20% nas mulheres entre 50 e 69 anos”, explica Flávia.

Mulheres mais jovens também precisam estar atentas e é muito importante que elas percebam qualquer sinal diferente nas mamas como: presença de caroços fixos e indolores, o que está presente em 90% dos casos; alterações no mamilo; pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço; presença de líquido anormal dos mamilos.

Logo, o rastreamento mamográfico anual é recomendado para as mulheres entre 40 e 74 anos. As mulheres de alto risco com base na história familiar e exame genético, devem ser submetidas a rastreamento anual de câncer de mama com mamografia começando 10 anos antes da idade de diagnóstico do parente mais jovem, embora não antes dos 30 anos.

Estar familiarizado com a aparência e a sensação de seus seios pode ajudá-la a notar sintomas como caroços, dor ou mudanças no tamanho que podem ser preocupantes – Foto: AdobeStock

“A mulher deve ser estimulada a conhecer o que é normal em suas mamas e a perceber alterações suspeitas de câncer, por meio da observação e palpação ocasionais de suas mamas, em situações do cotidiano. Estar familiarizado com a aparência e a sensação de seus seios pode ajudá-la a notar sintomas como caroços, dor ou mudanças no tamanho que podem ser preocupantes. Isso pode incluir alterações encontradas durante o autoexame da mama”, explica Flávia.

Cirurgia plástica



“Não há evidências de que os implantes mamários aumentem o risco de desenvolver câncer de mama. Porém, as próteses mamárias, podem obscurecer as imagens da mamografia, diminuindo a capacidade das mamografias de detectar o câncer de mama”, explica Flávia complementando que a mamografia continua sendo a ferramenta de escolha para o rastreamento do câncer de mama.Mas às vezes os médicos podem recomendar outros exames adicionais para completar o rastreio de câncer de mama nessas pacientes como a mamografia tridimensional (também chamada de tomossíntese) ou a ressonância magnética das mamas.

Finalizando, a médica lembra que apesar das limitações do rastreamento mamográfico em mulheres com implantes, sua sobrevivência não é diferente. “O resultado em pacientes que desenvolvem câncer de mama, mesmo com implantes, é o mesmo daqueles sem implantes” conclui.

Câncer de mama, as três perguntas que salvam

Em 2022 a Campanha Outubro Rosa da FEMAMA – Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama – consolida uma sequência de questionamentos que levam reflexão à população. A campanha é baseada em três perguntas que reforçam a importância do diagnóstico precoce e estimulam a busca por informações sobre os avanços tecnológicos dos tratamentos.

“As três perguntas desse ano expressam as nossas dificuldades, como brasileiros e brasileiras, e direcionam as atenções para reduzir os índices de mortalidade relacionados ao câncer de mama”, afirma Maira Caleffi, mastologista, Chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Moinhos de Vento e Presidente Voluntária da Femama. O cenário da doença no Brasil exige atenção e não faltam dados que apontem para essa emergência agravados com a pandemia do Covid 19.

Uma em cada 12 mulheres serão diagnosticadas com câncer de mama no Brasil. Essa informação impactante pode ser amenizada quando se depara com outro dado: 95% dos casos de câncer de mama tem chances de cura quando diagnosticados e tratados na fase inicial da doença.

O direito à realização do exame gratuito para mulheres acima dos 40 anos, via SUS, é garantido pela Lei n° 11.664 e apoiado pelas principais sociedades médicas. A mamografia, aliada ao autocuidado e ao conhecimento do próprio corpo, são caminhos fundamentais contra o câncer de mama. O diagnóstico tardio, que já passa dos 50% dos casos no pós-pandemia, aumenta os índices de mortalidade. Celso de Souza_FSB

As três perguntas que salvam

Sabia que descobrir antes aumenta as chances de cura?

Quando diagnosticado e tratado na fase inicial da doença, as chances de cura do câncer de mama chegam a até 95%. Mantenha seus exames em dia, cuide de você e de quem você ama! Você conhece os tratamentos para cada tipo de câncer?

Conhecer mais sobre o tipo de câncer e os tratamentos disponíveis é seu direito! Cada tipo de câncer tem um tratamento. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns se desenvolvem rápido enquanto outros crescem lentamente. A maioria dos casos, quando tratados precocemente, apresentam bom prognóstico. Questione o seu médico e mantenha uma rotina saudável. Você conhece os avanços da ciência contra o câncer de mama?

Sobretudo nos últimos 10 anos, os avanços científicos e tecnológicos trouxeram novas perspectivas para o combate ao câncer. Exames que permitem a identificação precoce de tumores, novos medicamentos, imunoterapia, marcadores moleculares e técnicas de cirurgia minimamente invasivas fortaleceram de forma expressiva o arsenal terapêutico contra a doença. O acesso a essas novidades permite que o paciente com câncer viva mais e melhor.

Fonte: FEMAMA – Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama

NÚMEROS

66.280

Novos casos de câncer de mama devem ser diagnosticados no Brasil até o final de 2022

1 em cada 12

Mulheres terá câncer de mama no Brasil

40%

Dos novos casos de câncer de mama acontecem em mulheres com menos de 50

10%

Dos cânceres de mama são hereditários

Sinais que merecem atenção

Em muitos casos, o câncer de mama não apresenta sintomas. O surgimento de um nódulo é o mais comum, porém existem outros sinais de que há doença. A auto-observação é importante, contudo não exclui a necessidade do exame mamográfico.

• Secreção pelo mamilo

• Rugosidade e irregularidades nas mamas

• Irritação ou retração na pele dos seios

• Nódulo ou dores no mamilo ou nas axilas

• Inchaço irregular, feridas, vermelhidão ou escamação na região das mamas

• Mudança na textura ou irritação na pele