Os riscos do tabu envolvendo cocô durante a infância

As crianças vão crescendo e, conforme conquistam autonomia, dispensam ajuda no banheiro e passam a comentar cada vez menos sobre o que acontece entre aquelas quatro paredes. Mas o distanciamento e o tabu quando o assunto é cocô podem ter reflexos na saúde intestinal dos pequenos, camuflando a constipação e outros possíveis problemas, que quando não tratados têm potencial para acompanhá-los vida afora.

O alerta é da pediatra geral e gastropediatra Bianca Calil, que atende em Americana. Ela recomenda que os pais e cuidadores continuem acompanhando as crianças, observando e perguntando com naturalidade sobre o funcionamento do sistema digestivo, com a intenção de identificar anormalidades e tomar as medidas necessárias para melhorar o quanto antes. “Não pense que é normal sofrer para fazer cocô e não subestime o quanto isso atrapalha a qualidade de vida”, afirma.

Bianca Calil é pediatra geral e gastropediatra – Foto: Arquivo Pessoal

A dica para diálogos tranquilos é aproveitar as oportunidades, principalmente com as crianças mais velhas ou adolescentes, que não gostam de se sentirem vigiados.

“Viu que a criança ou adolescente foi ao banheiro? Aproveite para perguntar ‘e aí, está tudo bem?’, ‘está fazendo cocô todos os dias?’ ou ‘está difícil fazer cocô?’. E repare se ela demora, se tem escape na roupa, se está entupindo o vaso. São coisas que elas não contam, mas precisamos saber. É importante que seja uma conversa natural, que não seja um assunto tabu na casa, que os pais não tenham problemas em falar sobre isso”, diz.

A saúde intestinal, que pode ser verificada pela qualidade das fezes, é um indicativo importante da saúde em geral, além de revelar se a alimentação e a hidratação estão adequadas. Segundo a especialista, embora a falta de fibras e água seja a principal causa de constipação, aspectos comportamentais também influenciam nas idas ao banheiro.

“Começa na infância a ideia, que é introjetada na nossa mente, que temos que esconder que fazemos cocô, que não podemos fazer no shopping ou na casa de alguém, por exemplo, porque cocô é sujo, feio, fedido, ruim. Isso fica na nossa mente e faz a gente se segurar, ficar evitando, quando deveria ir ao banheiro”.

“Principalmente a menina e a mulher têm vergonha, não querem que os outros saibam que fazem cocô, e ficam segurando. Mas o cocô precisa do tempo dele, ele tem um momento para acontecer, e se a gente deixa esse momento passar, fica difícil. Está com vontade? Vai lá. Onde der vontade de usar o banheiro, que ele seja usado, sem problemas e vergonhas. O banheiro está ali para isso”, destaca Bianca, ressaltando a importância de incentivar as crianças a respeitarem suas necessidades e vontades fisiológicas.

Algumas famílias temem que naturalizar demais o assunto possa fazer com que a criança fale sobre ele em público, criando constrangimentos para os adultos. Mas Bianca rebate: “Quanto mais natural, melhor. Quando vemos essa denotação de proibido, aí instiga mais as crianças a fazerem o errado. E o máximo que farão será sujar, mas também vamos ensinar sobre higiene”.

“Contar que vai fazer cocô, perguntar sobre, contar histórias que os personagens fizeram, talvez nas brincadeiras envolver isso. Não entrar nessa de dizer que o cocô é ruim, fedido, que não pode falar isso na frente dos outros, como se fosse palavrão. E não subestimar a dificuldade, não deixar para cuidar quando a situação estiver muito ruim. Apesar de não ser uma doença grave, que traga risco à vida, a constipação atrapalha muito a qualidade de vida”, conclui a especialista, que indicou cinco livros relacionados ao desfralde e às necessidades fisiológicas que podem ajudar pais e filhos com o tema.

