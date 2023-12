Ondas de calor excessivo vem afetando diversas regiões do país, como consequência do aquecimento global e efeito do El Niño. Devido a isso, o país registrará temperaturas superiores aos 40ºC em diversas regiões do país. Os desconfortos e consequências do calor extremo afetam toda a população, mas tendem a ser mais preocupantes para crianças e idosos.

A pediatra da Care Plus Clinic, Aline Aoki Yassaka, explica que o calor em excesso pode gerar desidratação e insolação, caso a criança fique exposta durante muito tempo ao sol. “Por isso, pais devem ficar atentos a hidratação e a diurese – ou seja, quando a criança faz bastante xixi – é um bom indicador de hidratação”, ressalta Dra. Aline.

Para evitar o problema, a pediatra reforça as recomendações para proteger os pequenos nos dias mais quentes. “Sempre que possível, evitar a exposição solar nos períodos mais quentes, geralmente entre 10h e 16h, por exemplo, além de manter a ingestão de líquidos frequentemente, utilizar protetor solar e roupas leves, de preferência com proteção solar, chapéus e óculos escuros”, diz Yassaka.

A médica alerta, ainda, para sintomas de insolação. “Se a criança ficou muito exposta ao sol pode apresentar febre, taquicardia (coração acelerado), dor de cabeça, pele avermelhada, tonturas e até desmaios”, afirma. Nestes casos, a orienta pais a ficarem atentos a sinais adicionais como confusão mental e sonolência excessiva para procurarem atendimento médico. Uma opção para pais que buscam esse tipo de orientação é o teleatendimento. “

O atendimento virtual possibilita que a criança seja avaliada mais brevemente, sem o tempo de deslocamento e os riscos habituais aos quais as idas ao pronto-socorro submetem pais e crianças”, recomenda Ricardo Salem, médico e diretor da Saúde da Care Plus. Dessa forma, segundo ele, é possível orientar os responsáveis e otimizar o atendimento. “O profissional pode direcionar o paciente ao serviço hospitalar mais próximo caso seja necessário”, explica Salem.