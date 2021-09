Óleo de coco ajuda na manutenção e saúde dos fios de cabelo

Especialistas que utilizam o produto em seu dia a dia, defendem o uso do óleo para diferentes finalidades - Foto: Divulgação

Além de ser usado em muitas receitas tradicionalmente brasileiras, o óleo de coco também tem protagonismo nos cuidados capilares. Graças aos seus múltiplos usos, o produto é muito discutido na indústria cosmética e na mídia, acumulando diversos fãs ao mesmo tempo em que desperta a desconfiança de algumas pessoas acerca de seu funcionamento no organismo. Entretanto, especialistas que utilizam o produto em seu dia a dia, defendem o uso do óleo para diferentes finalidades, e comprovam seus benefícios com pesquisas e estudos relacionados ao tema, que comprovam a importância do óleo de coco na manutenção da saúde, beleza e firmeza dos fios.

Jackeline de Souza Alecrim, farmacêutica com pós-graduação em Cosmetologia avançada e Produtos naturais, defende o uso do produto na restauração capilar e na manutenção da beleza dos fios. “Quando avaliamos a qualidade e as características dos lipídeos que estão naturalmente presentes no óleo de coco extravirgem prensado a frio, percebemos que existe alta bioafinidade de alguns destes compostos com a fibra capilar, podendo contribuir e muito com a saúde dos cabelos”, afirma a especialista.

Da hidratação à restauração

Para entender como o óleo de coco age nos fios, é necessário conhecer os motivos pelos quais o cabelo é danificado. Ocupando o primeiro lugar das causas de degradação estão os procedimentos estéticos que envolvem química. Tratamentos como descoloração, tintura, alisamento e progressiva estão entre os que mais atingem negativamente o cabelo.

“Além dos tratamentos químicos, temos a utilização de produtos que não são confiáveis, de baixa qualidade ou até mesmo vencidos”, enumera Jackeline.

Saindo do campo dos cosméticos, outros fatores como o calor, a poluição, sal da água do mar, compostos químicos presentes em piscinas e a grande exposição a raios solares como possíveis causadores de danos aos fios. “Além do cuidado redobrado com procedimentos químicos, que afetam a saúde do cabelo, precisamos considerar proteger os fios de danos causados por fatores naturais. O óleo de coco oferece proteção contra a ação de diversos destes fatores”, diz.

Para atestar os benefícios do produto na restauração dos fios, o estudo da cientista analisou a capacidade do óleo de coco oferecer benefícios para cabelos danificados.

“O primeiro efeito observado é o controle estrutural que ele propicia ao fio. Após um período de aplicação, ajuda a manter o cabelo mais regular e uniforme, facilitando inclusive a penteabilidade dos fios”, reforça a farmacêutica. Essas ações podem ser explicadas com o preenchimento dos fios, já que o fruto possui ácidos láurico, cáprico e caprílico. De acordo com Jackeline, essas substâncias aumentam a força do cabelo ao penetrarem no córtex dos fios.

Portanto, de acordo com o estudo, fica clara a ação nutritiva e a capacidade de prolongar a hidratação dos cabelos, quando o óleo de coco é utilizado na regularidade correta de acordo com as características individuais de cada tipo de cabelo. Além de controlar a oleosidade e deixá-los mais firmes, o produto pode – e deve – ser usado para ajudar na manutenção da beleza e saúde dos fios.

Os efeitos do óleo de coco na restauração dos cabelos expostos ao calor excessivo

A exposição exagerada ao calor e aos raios solares podem danificar e muito os fios. As altas temperaturas prejudicam o cabelo, principalmente aqueles que passaram ou passam com frequência por processos químicos. Com a exposição aos raios solares os cabelos tendem a oxidar devido a ação dos raios UV, que afetam a cutícula do cabelo, a melanina e a queratina, levando à descoloração, o enfraquecimento e a perda de brilho dos fios.

“Os óleos são muito utilizados para ajudar a manter os cabelos saudáveis, principalmente quando pensamos em países tropicais, onde o sol forte é predominante na maior parte do ano. Mas é importante destacar que não é qualquer tipo de óleo que deve ser aplicado no cabelo e que vários óleos minerais, como a parafina, queimam o fio”, destaca Jackeline.

Segundo a cosmetóloga “esse tipo de óleo (de origem mineral, também conhecidos como petrolatos) obstruem os fios, podem “queimar” o cabelo quando utilizados associados ao calor de secadores e pranchas e até mesmo expostos a luz solar, porque esse tipo de óleo retém a temperatura no fio, ao contrário do óleo de coco, que apresenta até mesmo um certo fator de proteção solar, de acordo com recentes estudos. A ideia é que o cabelo esteja protegido, mas que possa “respirar”, resultado que é obtido com o uso do óleo de coco. O produto é totalmente natural e constrói uma película protetora no fio, sem obstruir a fibra capilar”.

Óleo de coco para cabelos crespos e cacheados, quimicamente tratados e lisos

Os cabelos crespos e cacheados naturalmente já sofrem com a falta de hidratação e nutrição, já que a oleosidade naturalmente produzida para proteger os fios, tem dificuldade em deslizar pelo cabelo, devido o sua conformação estrutural. Isso se deve a forma espiral do cacho que dificulta que a oleosidade vá da raiz para as pontas. O cabelo cacheado tem diversas variações de forma. Os cachos podem ser bem definidos ou podem apresentar fibras, com um padrão de cacho próprio e diferente, com cachos menos padronizados. Já o cabelo crespo tem menos variações de curvatura. Os cachos podem ser mais abertos, mais fechados ou nem ter nenhuma curvatura. “Oriento que o tratamento em todo tipo de cabelo seja feito em duas etapas, antes e depois da exposição ao sol. Destaco que os cabelos crespos e cacheados tendem a ficar mais ressecados, então é importante que o cabelo esteja preparado e protegido”, destaca a especialista.

Os cabelos quimicamente tratados acabam precisando de mais atenção. A tintura e tratamentos químicos como progressiva, descolorações e outros procedimentos químicos eliminam o escudo natural do fio, por isso, esses fios têm uma facilidade maior de quebra e sua aparência pode facilmente se tornar opaca e pouco maleável. “O óleo de coco é um grande aliado para o tratamento desses fios. Ele cria uma proteção permeável e delicada nos fios enquanto nutre, prolonga a hidratação e restaura os fios”, destaca Alecrim.