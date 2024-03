Oito sinais de câncer que homens ignoram

Dores frequentes na parte mais alta do abdômen ou uma indigestão que não passa podem ser sinais de câncer de estômago, quarto tipo mais frequente entre os homens - Foto: Freepik

No início de fevereiro, o Palácio de Buckingham divulgou uma nota informando que o rei Charles 3, da Inglaterra, tinha sido diagnosticado com câncer e começaria um tratamento contra a doença. Desde então, embora o tipo de câncer do rei não tenha sido divulgado, iniciou-se um amplo debate global a respeito da doença e dos tabus envolvidos no assunto. De fato, muitas pesquisas já relataram que os homens costumam desenvolver mais casos de câncer que as mulheres. Além do componente genético, fatores comportamentais também podem estar envolvidos nessa conta.

Oncologistas alertam há muito tempo para a importância de prestar atenção aos sinais que o corpo dá quando algo não vai bem. Afinal, a maior parte dos tipos de câncer é muito mais simples de ser tratada quando descoberta no início. Uma dor repentina, manchas, mudanças de hábitos intestinais e outros sintomas podem ser alertas de que é necessário procurar um médico. De acordo com a especialista em clínica médica e professora de Medicina da Universidade Positivo (UP), Fernanda Magrini Sesca, que trabalha com prevenção, rastreio e diagnóstico do câncer, “é preciso estar atento a mudanças físicas que, muitas vezes, são sutis, mas persistentes. Se a pessoa nunca teve dor ao urinar, por exemplo, e de repente passa a ter, pode ser sinal de que é necessário buscar ajuda médica”.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Mas quais são os principais sinais de que um câncer pode estar se desenvolvendo? Por mais silenciosa que a doença possa ser, alguns sintomas nunca devem ser ignorados. E o prognóstico tem mais chances de ser otimista quanto mais cedo o câncer for detectado. Um diagnóstico precoce é, na maior parte dos casos, fundamental para a cura.

Sangue na urina

“A presença de sangue na urina é um sintoma que nunca deve ser ignorado, porque pode indicar câncer de bexiga ou de próstata, por exemplo”, diz Fernanda. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca). São mais de 71 mil casos por ano, com mais de 16 mil mortes.

Alterações nos hábitos intestinais

Embora relativamente comuns, eventos como um intestino muito preguiçoso ou diarreia podem indicar tanto câncer de intestino quanto câncer de reto. “O que diferencia um sintoma de um evento comum é a frequência com que isso ocorre e também uma mudança brusca no funcionamento do intestino”, detalha a especialista.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Perda repentina de peso

Perder peso devido a uma dieta alimentar ou à combinação de dieta e exercícios físicos é normal, mas, se essa perda de peso é muito repentina ou não tem explicação, é importante ficar atento. Isso porque quase todos os tipos de câncer causam esse tipo de alteração na balança.

Sangue nas fezes

Assim como o sangue na urina, o sangue nas fezes também é um indicativo de que algo não vai bem. “Pode ser que não seja câncer, mas é sempre recomendável procurar um médico para entender o que está acontecendo. Fezes com sangue não são normais”, diz.

Pintas e caroços

Assim como acontece com a mama, no caso das mulheres, homens precisam prestar atenção ao aparecimento de caroços pelo corpo, por exemplo nos testículos. Em todo o mundo, o câncer de testículo corresponde a 1% dos tumores masculinos, de acordo com o Inca. Por sua vez, as pintas que aparecem, crescem ou mudam de tamanho de repente podem indicar câncer de pele.

Tosse

“Não se trata de tossir devido a um resfriado ou uma infecção de garganta, é claro. Mas uma tosse persistente é um dos sintomas de câncer de pulmão. Fatores de risco são o tabagismo e a exposição passiva à fumaça do tabaco, mas mesmo pessoas que nunca fumaram podem desenvolver câncer de pulmão”, pontua. Esse tipo de câncer é o terceiro mais comum entre os homens brasileiros, segundo o Inca.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Dor nas costas

Menos comum, a dor nas costas causada pelo câncer normalmente aparece quando a doença já se espalhou pelo corpo. O câncer de próstata, por exemplo, tem grandes chances de se espalhar pelos ossos, quando não tratado a tempo. Isso pode ocasionar dores nas costas, na lombar, nas pernas e nos quadris.

Indigestão e dor de barriga

Dores frequentes na parte mais alta do abdômen ou uma indigestão que não passa podem ser sinais de câncer de estômago, quarto tipo mais frequente entre os homens. Os homens, aliás, são duas vezes mais propensos a desenvolver câncer de estômago que as mulheres.