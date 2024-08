Obesidade prejudica as articulações e pode levar à osteoartrite - O Liberal

A obesidade é uma condição de saúde que pode trazer uma série de malefícios significativos para o corpo e para a mente. Esses danos afetam não apenas a qualidade de vida, mas também a longevidade do ser humano. A perpetuação dessa condição pode trazer sérios prejuízos para o corpo, como: doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, problemas respiratórios, distúrbios gastrointestinais, problemas no sistema imunológico, e em casos mais graves, até levar ao câncer.

Porém, além disso, a obesidade prejudica ainda as articulações, causando dores e problemas nos ligamentos. Segundo Cleber Furlan, médico ortopedista e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), é necessário tomar muito cuidado com este problema de saúde.

“O impacto da obesidade nas articulações pode prejudicar intensamente quem já sofre com outros malefícios decorrentes desta condição. As dores e problemas articulares, somado a outros pontos negativos envolvendo a obesidade, como problemas respiratórios e no sistema imunológico, tendem a agravar seriamente a condição médica do paciente.”

De acordo com o médico, existem alguns pontos principais que impactam diretamente nas ligações, quando somada a condição de obesidade. A primeira é a sobrecarga nas articulações, uma vez que o excesso de peso pressiona as articulações, especialmente pernas e coluna, levando ao desgaste da cartilagem e aumentando o risco de osteoartrite.

Além disso, a inflamação crônica agrava as condições articulares, o que consequentemente provoca dor intensa. Já a redução da mobilidade ocorre pois o excesso de peso dificulta a movimentação, enfraquecendo os músculos de suporte e aumentando o risco de lesões. Por fim, a degeneração da cartilagem é mais um malefício marcante por conta da agravação da obesidade, uma vez que o peso extra acelera o desgaste da cartilagem, causando dor intensa e rigidez nas articulações.

Furlan esclarece que existem alguns pontos necessários para se recuperar da condição de obesidade, e consequentemente melhorar as complicações relacionadas à articulação: perder peso, adotar uma dieta balanceada, praticar exercícios regulares e buscar orientação médica são fundamentais para a prevenção e tratamento da saúde articular, tudo isso, somado a uma prescrição médica particular. Já na questão nutricional, suplementos de cálcio e vitamina D podem ser recomendados para fortalecer os ossos e prevenir fraturas.