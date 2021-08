O que você precisa saber sobre Covid-19 se estiver planejando viajar

Qualquer pessoa com dúvidas sobre viagens, aglomerações e a Covid-19 deve primeiro conversar com um profissional de saúde - Foto: porapak-apichodilok - Pexels

Muitas pessoas estão planejando viajar apesar da pandemia. Com muitos ainda sendo vacinados contra a Covid-19 e com a circulação da variante Delta, que é mais contagiosa, os especialistas recomendam cuidado ao planejar uma viagem ou reunir um grande grupo de pessoas.

“Qualquer pessoa que esteja planejando um evento com aglomeração e seja elegível para a vacinação deve ser vacinada. Essa é a primeira recomendação. Para aqueles que são muito jovens para receber a vacina, realizar as comemorações em ambientes externos é uma forma de reduzir o risco”, diz a médica Nipunie Rajapakse, especialista em doenças infecciosas pediátricas da Mayo Clinic de Rochester, Minnesota.

“Durante a pandemia, as crianças não puderam realizar muitas das atividades que gostam de fazer e sabemos que muitas famílias estão planejando sair um pouco mais de casa, especialmente se os pais estiverem vacinados”, acrescenta a médica. “Há algumas alternativas que as famílias podem considerar ao fazer planos: opções mais seguras, incluindo a realização de atividades ao ar livre. Sabemos que o vírus não se propaga bem ao ar livre. E atividades como acampar ou caminhadas, por exemplo, com crianças não vacinadas podem ser uma boa opção, tanto para se exercitar quanto para sair ao ar livre”.

“Se você tem pessoas de alto risco, especialmente crianças não vacinadas, por exemplo, e está planejando aglomerar muitas pessoas, então esse pode ser um cenário em que você pode recomendar o uso de máscaras e outras precauções”, diz Rajapakse. “Eu também desencorajaria aglomerar muitas pessoas se houver crianças não vacinadas por perto, mesmo que o evento aconteça ao ar livre. E prestar atenção à quantidade de pessoas e ao espaço que você tem para atividades como alimentação, onde pode haver o compartilhamento de utensílios ou comida, são coisas que devem ser pensadas com cuidado ao considerar as maneiras de reduzir o risco”.

Pessoas do grupo de risco

“Especialmente em grupos de maior risco de desenvolver complicações caso infectados pela Covid19, recomendo cautela extrema ao reunir crianças de famílias diferentes que não foram vacinadas, mesmo se todos os adultos estiverem vacinados. Certamente, há coisas que você pode fazer para reduzir o risco nesta situação. Mas eu acho que seria difícil eliminar completamente o risco em uma aglomeração quando você tem várias pessoas não vacinadas de diferentes famílias. E com certeza, devemos pensar com muito cuidado sobre isso. Porém, o uso de máscaras, o distanciamento e as aglomerações ao ar livre podem ser estratégias usadas para reduzir o risco”, diz Rajapakse.

Viagens internacionais

“Diversos países estabeleceram diferentes exigências com relação aos tipos de documentação e os testes necessários para os turistas. Dessa forma, acho importante saber quais são as recomendações e diretrizes relacionadas ao local para onde você planeja viajar e o que é mais importante, entender qual a situação da Covid-19 no país. Definitivamente, não recomendamos viajar, especialmente com crianças não vacinadas, para qualquer área com transmissão viral ou grandes surtos em andamento”, disse a médica.