O que usar quando a menopausa vem chegando

O novo ritmo do fluxo menstrual e as mudanças hormonais próprias da perimenopausa pedem uma nova categoria de produtos para ajudar nessa fase de transição

O fluxo menstrual parece ter enlouquecido: às vezes, a menstruação vem com pouco sangue e dura muitos dias, ou dura menos do que o normal, ou ainda fica vários dias e o sangue é abundante. O intervalo também varia: um mês vem, em outros não. O corpo reage com ondas de calor, suor excessivo, enxaqueca, distúrbios do sono, oscilações de humor, aumento da ansiedade, falhas de memória, mudança no desejo sexual, secura e coceira vaginal. Tudo porque a menopausa está chegando.

Esse período de transição, chamado perimenopausa, pode surgir até quatro anos antes da última menstruação, não tendo uma idade certa para ocorrer. No entanto, é mais comum ocorrer por volta dos 40 anos, mas, em alguns casos, os sintomas podem aparecer, mesmo que de forma leve, aos 30 anos de idade.

Com poucas opções específicas para cuidar da higiene nessa fase, a mulher acaba recorrendo a produtos feitos para o período em que a menstruação era a sua realidade mensal. Só que eles não foram feitos para a perimenopausa. E o resultado pode ser uma frustração.

“Essa transição é muito mais importante do que parece. As transformações podem ser intensas para o bem-estar e a autoestima da mulher. A pele, cabelos e unhas ficam ressecados; a vagina mais seca dificulta o ato sexual, o absorvente já não atende a necessidade do fluxo, ocorre escape de urina, entre mais de 30 sintomas. É preciso olhar essa fase com mais cuidado e produtos específicos”, diz a médica ginecologista, influenciadora digital e embaixadora da Libresse, Marcela McGowan.

Oscilações do estrogênio: raiz das transformações

Na origem dessas transformações está a o estrogênio, hormônio crucial no ciclo reprodutivo feminino, cujos níveis começam a flutuar, provocando oscilações graduais e progressivas. Às vezes, os níveis de estrogênio sobem, em outras declinam, até chegar à estabilidade, que só ocorre quando a menopausa se instala. Não há uma data exata para esse equilíbrio acontecer, podendo demorar até mais de 10 anos.

Enquanto isso, a mulher na perimenopausa experimenta um vaivém de sintomas físicos e emocionais, que têm profundo impacto no seu humor e no cérebro. “Em alguns casos, o declínio de humor pode deixar a mulher tão vulnerável como em casos de depressão pós-parto”, salienta Marcela, com base em estudos da professora de psiquiatria, psicologia, obstetrícia e ginecologia da Universidade de Illinois em Chicago, nos Estados Unidos, e ex-presidente da Sociedade Americana de Menopausa, Pauline Marki, publicado pela BBC News.

A lista de sintomas da perimenopausa inclui irritabilidade, ansiedade, falta de desejo sexual, perda de memória e o chamado nevoeiro mental (uma mistura de confusão e diminuição das habilidades verbais e cognitivas), além das indesejáveis ondas de calor e distúrbios do sono, com consequente mau humor no dia seguinte, entre muitos outros. “Os sintomas são individuais e com uma variação imensa”, salienta Marcela.

Pro Pausa

Para ajudar na transição das mulheres para a menopausa, a Libresse acaba de lançar a PRO PAUSA, uma nova categoria de produtos, que amplia o raio de atuação da marca no universo de higiene e cuidados íntimos feminino, abrangendo não apenas os ciclos menstruais, mas agora também acompanhando e trazendo soluções para as mulheres que se encontram na fase transitória entre o fim dos períodos menstruais e o início da menopausa.

A linha é composta de três produtos (protetor com abas, absorvente longo e sabonete líquido íntimo), para todos os tipos de fluidos: sangue, xixi e corrimento, com um diferencial exclusivo – o controle do odor. “Diferente do sangue, o xixi possui um odor muito mais forte, que os absorventes convencionais não conseguem absorver, são inapropriados”, explica Priscila Ramos, gerente de marketing da Libresse.

O protetor e o absorvente multifluídos PRO PAUSA são os únicos com Vitamina E na formulação. Essa vitamina garante a ação antioxidante natural, o que aumenta a hidratação e deixa a pele mais saudável. Eles possuem também uma tecnologia exclusiva (Flex absorv) que aumenta a absorção dos fluidos em até duas vezes, deixando a mulher bem sequinha e confortável no dia a dia.

Com fragrância da Flor de Lótus, o sabonete líquido íntimo (Hidra Care) promove o controle do odor, regula o PH e hidrata mais a zona da vulva e da vagina, aliviando a secura vaginal, uma das principais queixas das mulheres na menopausa.