O que é broncopneumonia, a causa da morte de Silvio Santos

“Broncopneumonia é um tipo de pneumonia que inflama os alvéolos, as estruturas dos pulmões responsáveis pela troca de oxigênio com o sangue”, explica médico

O apresentador Silvio Santos faleceu na madrugada de sábado (17), aos 93 anos de idade, em São Paulo. De acordo com o boletim médico do hospital Albert Einstein, divulgado hoje, 19,, a causa foi uma broncopneumonia, após complicações de uma infecção por Influenza (H1N1).

Silvio havia sido internado em julho, quando foi diagnosticado com a doença, recebeu alta alguns dias depois para se recuperar em casa. Mas no início deste mês ele precisou ser internado novamente, e o quadro acabou evoluindo para uma broncopneumonia e o apresentador não resistiu.

O que é a broncopneumonia?

De acordo com o médico Dr. Vital, a broncopneumonia pode ter várias causas e afeta os pulmões do paciente. “A broncopneumonia é um tipo de pneumonia que inflama os alvéolos, as estruturas dos pulmões responsáveis pela troca de oxigênio com o sangue”.

“A pneumonia, normalmente, é provocada por microrganismos como vírus, bactérias ou fungos, ou mesmo pela inalação de substâncias que afetam as estruturas pulmonares”.

Principais fatores de risco para a broncopneumonia

Uso frequente de ar condicionado;

Mudanças bruscas de temperatura do local;

Fumar;

Uso excessivo de bebidas alcóolicas;

Mal tratamento de resfriados.

Sintomas mais comuns da pneumonia:

Tosse com secreção;

Falta de ar;

Febre alta;

Dores no peito;

Suor excessivo (sudorese);

Calafrios.

Como é feito o tratamento?

“O tratamento para broncopneumonia, em geral, começa com antibióticos para combater a infecção. Para aliviar a dor e a febre, o médico pode recomendar analgésicos e medicamentos para reduzir a temperatura”.

“Caso o paciente tenha problemas respiratórios, também pode ser necessário usar oxigênio extra, mas em casos mais sérios, pode ser preciso ficar internado no hospital para receber cuidados mais intensivos”, afirma o Dr. Vital.

Sobre Dr. Vital Fernandes Araújo

Dr. Vital Fernandes Araújo é Médico e se formou pela Universidade Federal da Bahia. Ele é pós-Graduado em Medicina Ortomolecular e pós-Graduado em Psiquiatria. O médico hoje atua como mentor de médicos e grandes empresários através da sua metodologia que denominou de Integração Neuro Emocional.