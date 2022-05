O que é Alopécia e cuidados com a cabeça raspada

A alopécia é uma doença dermatológica comum que afeta os folículos pilosos e define-se pela perda parcial ou total dos pelos ou cabelos. A alopécia androgenética é a forma mais comum de perda de cabelo, atingindo até 80% dos homens e 50% das mulheres ao longo de sua vida. A alopécia androgênica poderá evoluir para alopécia cicatricial caso não seja tratada adequadamente; caracteriza-se por uma perda progressiva do diâmetro, comprimento e pigmentação do cabelo. Os dois principais fatores causais deste distúrbio são os níveis de androgênios e fatores genéticos.

Podem existir diversas classificações na alopécia, dependendo da etiologia, da dimensão e localização da queda do cabelo. Contudo, podemos identificar dois tipos principais:

• Alopécia areata- “areata” significa desigual, e é um dos tipos mais frequentes. Esta queda de cabelo pode desenvolver-se em qualquer parte do corpo como couro cabeludo, barba, axilas, etc.

• Alopécia androgenética- Está associada a problemas hormonais ou genéticos (de hereditariedade). Afeta maioritariamente os homens e é associada à calvície comum (vulgarmente conhecida como calvície).

Para além destes, podemos identificar outros tipos de alopécia, como:

• Alopécia traumática – provocada pela tração mecânica dos cabelos (“arrancar cabelo”);

• Alopécia seborreica– provocada pela dermatite seborreica (doença de pele).

Segundo Tharik Bonomo, tricologista, cosmetólogo e cabeleireiro, nas mulheres, a alopécia androgenética produz afinamento difuso da região da coroa com manutenção da linha frontal do cabelo. Em mulheres na pré-menopausa, pode ser um sinal de um aumento de hormônios masculinos (hiperandrogenismo), juntamente com hirsutismo (excesso de hormônios masculinos que resulta em quantidades excessivas de pelos em áreas do corpo onde somente homens costumam ter pelos) e acnes.

Já a alopecia areata é uma doença autoimune caracterizada por perda de cabelo transitória e não cicatricial e preservação do folículo piloso. A perda de cabelo pode assumir muitas formas, desde a perda em manchas bem definidas até a perda de cabelo difusa ou total, que pode afetar todos os locais com pelos. A alopecia areata irregular que afeta o couro cabeludo é o tipo mais comum, afeta quase 2% da população geral em algum momento da vida.

Entretanto, a cabeça raspada mesmo que por opção, exige alguns cuidados e Tharik Bonomo cita quais são, confira:

“Careca por causas genéticas ou para quem optou por adotar por gosto a careca também precisa tomar os devidos cuidados com o couro cabeludo. Por estar com a região mais exposta, existem cuidados essências para manter a saúde da cabeça.” alerta o tricologista.

Careca também precisa usar shampoo.

“Ao contrário do que muitas carecas pensam, ainda é preciso fazer a higienização do couro cabeludo. O uso do shampoo ajuda a manter a região limpa e evita problemas como descamação ou caspa.” esclarece Tharik Bonomo.

Hidrate a sua careca.

De acordo com o cosmetólogo, a exposição faz com que a careca fique mais seca e opaca, principalmente se o couro cabeludo for mais seco, pois o cabelo ajuda a manter a água e óleo por mais tempo em contato com o couro.

Bonés, bandanas e chapéus.

Alternativa para expor ao sol sem se prejudicar. Caso o protetor solar não seja possível no momento, essa é uma opção que também agrega ao visual. O importante é jamais pegar sol sem proteção. E lembre-se, nada de usar e guardar, pois a cabeça transpira e um ambiente úmido e abafado acaba sendo alvo de proliferação de fungos e bactérias.

Carecas precisam usar protetor solar na cabeça.

Totalmente indispensável. A careca merece tanto cuidado quanto o resto do corpo, por estar em ângulo direto ao sol, ou seja, quase 360º disponível para que os raios ultravioletas façam a festa. Podendo causar graves queimaduras e até manchas no couro cabeludo.

Carecas ainda precisam ir ao cabeleireiro.

“A pele da cabeça é extremamente sensível. Se você não tiver muito cuidado na hora de raspar sua careca, pode acabar com irritações ou até mesmo cortes no couro cabeludo. Busque um bom cabeleireiro para te ajudar a evitar danos na região.” Finaliza o tricologista Tharik Bonomo.