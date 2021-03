O impacto do tempo na pele e nos cabelos

Para uma pele saudável, bonita e firme, é necessária uma alimentação balanceada e com foco em vitaminas e minerais - Foto: Divulgação

Cabelos mais fortes e saudáveis precisam de produtos de qualidade que tragam resultados reais e visíveis que potencializem, inclusive, a saúde em geral. Em média, uma pessoa saudável perde 100 fios de cabelo por dia, sendo uma perda natural e necessária para o aparecimento de novos fios.

Porém, quando a queda se intensifica e os fios aparentam opacidade, enfraquecimento e quebra e pontos de calvície, é necessário um tratamento que devolva a saúde e brilho aos fios e pele e unhas mais fortes e bonitas. Através de produtos inovadores como suplementos vitamínicos, que aliam tecnologia e aditivos naturais, é possível tratar os cabelos e trazê-los de volta a vida e com benefícios para todo o corpo.

A queda de cabelo é um dos problemas que mais assustam as pessoas, e não é só os homens que se preocupam com isso. As mulheres também sofrem com o problema, principalmente com o avanço da idade. Estudos mostram que o envelhecimento atrelado a menopausa, causam maior queda capilar, pois as mudanças hormonais alteram o metabolismo feminino, favorecendo a perda expressiva dos fios.

O envelhecimento também altera outras áreas do corpo como a pele. O aumento da flacidez faz com que a cútis perca a elasticidade e firmeza de outrora, tornando-se mais maleável e com aspecto frágil, favorecendo as manchas e rugas. Segundo artigo da SBD- Sociedade Brasileira de Dermatologia, o envelhecimento do organismo é um processo natural em que as células não se regeneram, fragilizando órgãos e principalmente a pele, o maior e o órgão mais visível quanto a passagem do tempo

Conforme o estudo, dependendo de fatores como idade, genética e ambiente em que vive, uma pessoa pode perder as funções fisiológicas da própria pele em até 50% ao chegar aos 40 anos. Os efeitos do tempo são inevitáveis, porém é possível amenizá-los com mudanças de hábitos como alimentação equilibrada, atividade física e controle do estresse.

O uso de produtos de qualidade que diminuam os efeitos do tempo, podem ajudar tornando a pele mais aveludada, os cabelos mais sedosos e um corpo mais saudável por mais tempo. Suplementos vitamínicos podem ser a saída para um tratamento capilar eficiente, que ofereça benefícios para o corpo todo. Por possuir em sua composição vitaminas, minerais e outros aditivos importantes para manutenção da saúde, estes suplementos complementam a saúde e trazem mais equilíbrio ao organismo e saúde.

O poder dos suplementos para cabelos e pele saudáveis

Redução em até 97% da queda capilar, garantindo cabelo volumoso e com crescimento normalizado, segundo estudos próprios. Para este resultado, um dos motivos é a nutrição potencializada através de um suplemento natural e rico em vitaminas C, B e E, fundamentais para o crescimento e fortalecimento dos fios.

Um dos motivos para cabelos quebradiços e sem brilho é a falta da hidratação natural dos fios. A desidratação acontece por conta de inúmeros fatores, dentre eles o uso de produtos de má qualidade ou errados para o tipo de cabelo, que podem danificar os fios. Os fios são compostos por cutículas que se abrem quando o cabelo necessita de hidratação. A falta da água em junção com as camadas mais profundas dos fios, como a queratina, por exemplo, deixa os cabelos com aspecto quebradiço e fraco. Com o uso de suplementação, a hidratação natural dos cabelos é reposta, mantendo as cutículas capilares seladas e garantindo fios mais resistentes.

Para uma pele saudável, bonita e firme, é necessária uma alimentação balanceada e com foco em vitaminas e minerais, que auxiliem na regeneração celular, algo que o processo de envelhecimento tende a tornar cada vez mais lento com a ação dos radicais livres. A adição deste composto natural estimula a produção de colágeno, promovendo uma pele muito mais brilhosa, firme e hidratada.

UNHAS

Unhas que quebram com facilidade são o resultado da falta de nutrientes no organismo, além do uso de produtos que causam seu enfraquecimento, como por exemplo, produtos de limpeza. Pesquisas preliminares mostram que produtos vitamínicos oferecem reforço em vitaminas e nutrientes, fortalecendo a queratina natural das unhas. Dados concluíram que após 6 meses de uso deste produto houve o fortalecimento de até 42% de unhas fracas e redução de irregularidades no contorno e descamação.

Para uso de suplementação, é importante orientação médica e aprovação do produto pela Anvisa, garantindo sua legitimidade e segurança, para saúde do corpo todo.