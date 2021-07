O homem e o rejuvenescimento com a beleza

No consenso geral, entre os homens que estão buscando os benefícios estéticos, os motivos são diversos e todos são muito válidos, pois, seja para conquistar ou elevar sua autoestima, aumentar a segurança pessoal através da beleza ou posicionar-se com maior vantagem na vida social e profissional, o importante é que o número cresce cada vez mais e as exigências passam a ser tão grandes quanto às das mulheres.

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético (ABIHPEC) fez um levantamento recente no crescimento destes setores, apontando os seguintes dados:

Na última década tivemos os pioneiros como Cristiano Ronaldo, além de outros ícones que vem inaugurando uma nova visão da beleza masculina – Foto: Divulgação

O Brasil desponta em 4° lugar com maior mercado consumidor de perfumaria, cosméticos e produtos de higiene pessoal. O faturamento das franquias no ramo da Saúde, Beleza e Bem-Estar alcançou a marca de R$ 34,2 bilhões em 2019.

No período de 2014 a 2019, o mercado de estética aumentou um pouco mais de 560%. E cresceu de 72 mil para 480 mil o número de profissionais trabalhando na área.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), houve um aumento espantoso nos últimos anos dos procedimentos estéticos em homens, atingindo a marca de 400% de crescimento.

De acordo com Luciana Toral, médica especialista em Medicina Estética Avançada e Idealizadora do Curso Imersão Hands on, onde ensina profissionais a se especializarem em Técnicas de Preenchimento, Fios de PDO, Botox e Bioestimuladores, o que os homens mais procuram, em se tratando de procedimentos estéticos, é deixar a face mais masculinizada. Eles buscam por um rosto mais quadrado, com a mandíbula e queixo proeminentes, pois essas são características naturalmente masculinas. Essa é a busca principal da maioria dos homens.

Segue alguns dos procedimentos estéticos mais procurados:

Transplante capilar

Preenchedores que criam ângulos quadrados no contorno do rosto, ressaltando as características especiais, preenchendo o malar.

Lipoaspiração

Botox para suavizar as linhas de expressão e as rugas. Existem aqueles homens que se queixam das rugas, principalmente das rugas da testa, mas dos pés de galinha nem tanto. O botox do homem é feito de forma diferente do botox feito na mulher, e por isso é importante procurar um profissional especializado, diz Luciana. “Quando os pacientes homens reclamam do nariz, geralmente é por causa da giba, aquela saliência no dorso do nariz, aquele ossinho que se destaca quando visto de perfil, que é possível melhorarmos muito, mas ao mesmo tempo mantermos a característica do paciente”.

Há também a busca pelo preenchimento labial, que do mesmo modo do botox, também é feita de forma mais suave, diferente do preenchimento feito nas mulheres.

A moda também é um elemento importante que vem influenciando a busca dos homens por uma imagem de beleza ideal, principalmente impulsionados por personalidades famosas como jogadores de futebol.

“E há aqueles homens que buscam melhorar a sua imagem para terem melhores chances no mercado de trabalho, o que tem sido cada vez mais exigido. Inclusive, muitos homens buscam ressaltar essas características masculinas para passar a imagem de força, garra, presença e liderança. Principalmente aqueles que trabalham no ramo do empreendedorismo, mercado financeiro e internacional. Eles precisam mostrar essa imagem”, conclui Luciana.