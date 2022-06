O frio chegou? Confira cinco tratamentos estéticos para serem feitos nesta época

Especialista explica que as estações mais frias do ano são perfeitas para a realização de determinados procedimentos, tanto no rosto quanto no corpo

O verão foi embora e com as temperaturas mais baixas sentimos vontade de ficar enroladas nas cobertas, certo? Errado. Este é o momento ideal para cuidar da beleza e fazer os tratamentos estéticos recomendados para o outono e inverno. A Dra. Ermelinda Vela Bertoldi (CRN-8660/PR), nutricionista, esteticista e cosmetóloga, fundadora da clínica de estética Nutri Linda, em Curitiba, diz quais são os tratamentos mais indicados para esta época.

“Em relação aos tratamentos faciais, as estações mais frias do ano são perfeitas para a utilização de ácidos nos peelings químicos”, explica a Dra. Ermelinda. Ela ressalta que esses procedimentos podem ter complicações se realizados no verão. “O verão não é impeditivo, mas exige da paciente um cuidado maior com a proteção da pele”.

Tratamentos recomendados para o rosto

Limpeza de pele profunda + peeling químico

O peeling químico promove a esfoliação da camada superficial da pele (a mais danificada) para a regeneração celular e forma uma nova camada – mais lisa e uniforme. Ele serve para amenizar manchas e linhas de expressão.

No mercado existem vários tipos de peelings químicos, dos mais superficiais aos mais profundos, sendo o mais comum com o ácido retinóico. “Embora seja o mais comum, não quer dizer que seja o mais indicado para a sua pele. Na Nutri Linda realizamos uma avaliação de cada cliente e então recomendamos o procedimento estético mais adequado”. A Clínica dispõe de cinco tipos de tratamentos, como o peeling de ácido mandélico, o de ácido salicílico e até um blend de procedimentos com limpeza de pele profunda associada ao peeling de diamante.

Microagulhamento

É uma técnica muito utilizada e capaz de suavizar as rugas, melhorar a textura, aumentar a luminosidade e combater a flacidez, melhorando a aparência geral da pele, é um procedimento estético que vem ganhando cada vez mais espaço no tratamento contra o envelhecimento por facilitar a permeação dos produtos nas camadas internas da pele.

Ácidos clareadores de manchas



Excesso de exposição solar, alergias, problemas vasculares e hormonais podem causar manchas na pele. O clareamento de manchas, assim como o peeling, é um procedimento químico recomendado para os dias com temperaturas mais amenas. O resultado é a melhora considerável da aparência da pele.

Para o corpo

Clareamento de manchas nas mãos com peeling ATA

O ATA é feito com a aplicação do Ácido Tricloroacético, utilizado na composição de peelings químicos superficiais ou médios, levando em conta a concentração e a quantidade de produto utilizado. Geralmente é um peeling utilizado em aplicações com profundidade média, pois ultrapassa a epiderme e chega até a derme superficial, mas mesmo assim seus resultados costumam ser ótimos quando falamos de imperfeições mais sutis e superficiais. Pode ser realizado na pele do rosto ou no dorso das mãos e nos braços.

Tratamento de Estrias

Ele serve para estimular a produção de novas fibras de colágeno, melhorando a aparência das estrias e tornando imperceptível desde a primeira sessão. A técnica usa produtos e ácidos clareadores e vacuoterapia que gera uma estimulação da pele, geralmente por meio de um sistema que lança um fluxo de sucção, em conjunto com o DermaPen com fatores de crescimento e carboxiterapia, que auxilia na oxigenação dos tecidos e suplementação para produção de colágeno.