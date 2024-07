Nutricionista esclarece mitos e oferece orientações sobre como adotar uma alimentação equilibrada

Por Caroline Soares - Cla Cri Com

Na busca pelo corpo perfeito e pela saúde ideal, muitas pessoas aderem a dietas da moda e regimes de treino intensivos, que prometem resultados rápidos e milagrosos. No entanto, nem sempre essas abordagens são eficazes ou saudáveis.

A nutricionista Fernanda Larralde, da Bio Mundo, rede de lojas de produtos naturais e nutrição esportiva, esclarece alguns mitos comuns e oferece orientações sobre como adotar uma alimentação e um programa de exercícios equilibrados e sustentáveis.

Um dos mitos mais comuns é que cortar drasticamente as calorias é a chave para a perda de peso. “Dietas de baixa caloria podem causar mais mal do que bem. O corpo precisa de uma quantidade adequada de nutrientes para funcionar corretamente, e a restrição excessiva pode levar a deficiências e perda de massa muscular,” alerta Fernanda. Além disso, dietas que excluem completamente carboidratos, gorduras ou proteínas não são equilibradas e podem resultar em deficiências nutricionais.

“Nenhum grupo alimentar deve ser completamente eliminado da dieta. Cada grupo tem seu papel e fornece nutrientes essenciais que nosso corpo necessita para se manter saudável,” explica a nutricionista.

Outro ponto de preocupação são as dietas detox que, apesar de populares, não têm evidências científicas que comprovem sua eficácia em limpar toxinas do corpo. “O fígado e os rins já fazem um excelente trabalho de desintoxicação. Não há necessidade de seguir dietas extremas para ‘limpar’ o corpo,” afirma Larralde.

Uma dieta saudável é aquela que inclui uma variedade de alimentos de todos os grupos alimentares: carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. O equilíbrio e a moderação são fundamentais.

“Em vez de focar em calorias, é essencial prestar atenção à qualidade dos alimentos e ao conteúdo nutricional. Alimentos integrais, frescos e minimamente processados são os melhores aliados,” aconselha Fernanda. Ela também enfatiza a importância de adotar hábitos alimentares que possam ser mantidos a longo prazo. “Mudanças drásticas e temporárias raramente trazem resultados duradouros. Adotar uma alimentação equilibrada e sustentável é a chave para a saúde a longo prazo”.

Além de uma alimentação equilibrada, a atividade física regular é fundamental para a saúde. “O treino regular ajuda a controlar o peso, fortalecer os músculos e os ossos, melhorar o humor e aumentar a energia,” explica a especialista. Ela recomenda buscar orientação profissional para um programa de exercícios personalizado, que atenda às necessidades e capacidades individuais.

“Cada pessoa é única, e o que funciona para uma pode não funcionar para outra. É importante encontrar um programa de exercícios que seja seguro, eficaz e prazeroso.”

Fernanda destaca que, em muitos casos, a suplementação pode ser benéfica para complementar a dieta e potencializar os resultados dos treinos.

“A creatina é um suplemento amplamente estudado e comprovado para aumentar a força e a massa muscular, especialmente em treinos de alta intensidade. Já o whey protein é uma excelente fonte de proteínas de rápida absorção, ideal para a recuperação muscular pós-treino. O treonato, uma forma de magnésio, pode ajudar na função cognitiva e na redução da fadiga”, explica a nutricionista.

Para aqueles que desejam adotar um estilo de vida saudável, a nutricionista oferece algumas dicas práticas. “Planeje suas refeições com antecedência para garantir a inclusão de todos os grupos alimentares. Escute seu corpo e aprenda a reconhecer os sinais de fome e saciedade. Comer conscientemente ajuda a evitar excessos,” recomenda.

Ela também sugere optar por frutas, oleaginosas e iogurtes naturais para lanches entre as refeições e manter-se bem hidratado ao longo do dia, pois a água é essencial para todas as funções corporais.