Nutricionista esclarece dúvidas sobre o café, uma das bebidas mais amadas do mundo

O café está presente no dia a dia de todas as pessoas e muito se fala sobre a bebida, mas será que tudo que ouvimos é verdade?

Presença confirmada nos lares, escritórios, restaurantes e espaços comerciais, o café é uma das bebidas mais consumidas e amadas do mundo. Existem muitas teorias e curiosidades sobre o café, mas será que é tudo verdade? A nutricionista Daniela Zaminiani, da rede de cafeterias premium Sterna Café, listou e esclareceu alguns mitos e verdades sobre o tema.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Café desidrata o corpo

MITO – O café possui substâncias com propriedades diuréticas, mas o efeito causado por ele não é suficiente para causar desidratação do organismo.

Café pode ajudar na perda de peso

VERDADE – Por ser um componente estimulante, a cafeína pode acelerar o metabolismo e essa reação pode contribuir para a queima de gordura.

Café deixa as pessoas mais agressivas

MITO – Algumas pessoas podem ser um pouco mais sensíveis à cafeína e ter como reação um pouco de ansiedade. No entanto, o efeito não tem influência no humor e muito menos gera agressividade.

Café pode interferir no sono

VERDADE – Essa é uma das mais conhecidas curiosidades sobre o café e ela é verdadeira. Por isso, é recomendado o consumo do café durante o dia, já que a cafeína é um estimulante.

Café com leite é mais fraco

MITO – A concentração do café vai depender da quantidade de pó de café ou grãos utilizados no preparo e a diluição com leite ou outro produto, altera apenas o sabor.

Café pode melhorar o desempenho cognitivo

VERDADE – Além de aumentar a energia e disposição, a cafeína presente no café pode melhorar a concentração e o foco. No longo prazo isso significa uma melhora no desempenho e nos resultados.

Fonte: Sterna Café