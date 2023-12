Nutricionista dá dicas para aproveitar festas de fim de ano sem culpa

Fim de ano é sinônimo de comidinhas gostosas e muitos brindes - Foto: Freepik

Fim de ano é sinônimo de festa com muitas comidinhas gostosas e drinks. Nessa época é muito comum as pessoas relaxarem a dieta e aumentarem o consumo de álcool, fatores que, invariavelmente, provocam o ganho de peso. Mas é possível fazer escolhas e trocas inteligentes para minimizar as derrapadas e escapar da ‘famosa’ ressaca no dia seguinte.

O nutricionista funcional e responsável técnico da Growth Supplements, Diogo Cirico, recomenda que as pessoas intensifiquem a rotina de treinos e mantenham uma dieta com menos calorias no período anterior às confraternizações. “A maioria das pessoas faz dieta para perder peso depois das festas, certo? Mas se perderem peso antes podem estar mais livres para aproveitar as confraternizações sem culpa. Assim, você pode equilibrar melhor o jogo”, define.

Há, ainda, estratégias que podem ajudar a reduzir a quantidade de calorias consumida no período. “A primeira delas é inserir mais vegetais nas receitas. Além de terem mais nutrientes e serem saudáveis, eles aumentam a sensação de saciedade e têm menor quantidade de calorias”, diz.

Trocas inteligentes

Outra dica do especialista é adaptar receitas tradicionais por versões menos calóricas ou simplesmente trocar alguns ingredientes para deixar as preparações mais leves. “Há muitos sites de receitas mais saudáveis e menos calóricas para aqueles pratos comuns do fim de ano, com adaptações low carb e zero açúcar. Mas, se você não quiser adaptar toda receita, pode trocar alguns ingredientes mais calóricos, como açúcar, azeite ou farinha de trigo por ingredientes mais lights, como farinha de aveia e adoçantes”, pontua.

Na hora do drink

É possível reduzir danos trocando bebidas como sucos e refrigerantes por versões zero calorias. “Você pode fazer o mesmo com as bebidas tônicas usadas no preparo de drinks e há opções de cervejas lights, que têm menos calorias”, enumera.

Se livre da ressaca!

Vai beber e não quer ter ressaca no dia seguinte? O segredo é manter o corpo hidratado, não começar a beber com o estômago vazio e não abusar do consumo de calorias. “A receita é simples: para cada copo de bebida alcoólica consumida, tome um copo de água. Também não beba com o estômago vazio porque isso facilitará a entrada do álcool na circulação sanguínea e o efeito dele no organismo será mais intenso”, explica o nutricionista.

Outra dica valiosa é não sobrecarregar o aparelho digestivo com grande quantidade de alimentos, grandes concentrações de açúcar e gordura. “Isso dificulta o trabalho do organismo, que já está sobrecarregado metabolizando o álcool e as toxinas, e agrava o mal-estar provocado pela ressaca”, completa.

Dicas de trocas inteligentes