Nutricionista dá dicas e orienta sobre os benefícios do magnésio dimalato

O magnésio dimalato está ganhando destaque no universo da suplementação devido aos seus potenciais benefícios para a saúde e ao papel essencial que desempenha no funcionamento do organismo. Este composto, uma combinação de magnésio e ácido málico, tem atraído a atenção de especialistas e consumidores em busca de melhorar sua qualidade de vida de forma natural e eficaz.

De acordo com a nutricionista Fernanda Larralde, parceira da Bio Mundo, o magnésio dimalato é particularmente valorizado por sua alta biodisponibilidade e eficácia. “O magnésio é um mineral crucial para muitas funções corporais, incluindo a produção de energia, a saúde óssea e a função muscular. O magnésio dimalato combina o magnésio com ácido málico, um composto encontrado em frutas como maçã, que pode potencializar a absorção e oferecer benefícios adicionais, como a redução da fadiga e a melhora na função muscular”, explica Larralde.

Uma das principais vantagens é a sua capacidade de ajudar na produção de energia celular. O ácido málico, presente neste suplemento, está envolvido no ciclo de Krebs, o processo pelo qual as células produzem energia. Isso pode ser particularmente benéfico para pessoas que sofrem de cansaço crônico ou fibromialgia. “Pessoas com fadiga crônica podem achar no magnésio dimalato um aliado valioso, pois ele pode ajudar a melhorar os níveis de energia e reduzir a sensação de cansaço”, acrescenta Larralde.

Além disso, o magnésio dimalato pode ajudar a melhorar a saúde óssea e muscular. Estudos sugerem que a combinação de magnésio e ácido málico pode promover uma melhor absorção do mineral pelos ossos e músculos, contribuindo para a manutenção da saúde óssea e a prevenção de cãibras e espasmos musculares. “Para aqueles que praticam atividades físicas intensas ou têm problemas de musculatura, o magnésio dimalato pode ser um suplemento interessante, ajudando a manter a função muscular saudável e a prevenir cãibras”, ressalta a nutricionista.

Outra área em que o magnésio dimalato tem mostrado potencial é na redução dos sintomas de estresse e ansiedade. De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, a solução para a depressão poderia estar nos comprimidos de magnésio. Esse composto é conhecido por suas propriedades relaxantes e pode ajudar a regular o sistema nervoso. “Incorporar magnésio dimalato à dieta pode ser uma forma eficaz de ajudar a gerenciar o estresse e promover um estado de relaxamento, contribuindo para um bem-estar geral”, conclui Larralde.

Com seus diversos benefícios e a capacidade de apoiar diferentes aspectos da saúde, o magnésio dimalato está se estabelecendo como uma opção valiosa no mercado de suplementos. No entanto, como com qualquer suplemento, é importante consultar um profissional de saúde antes de iniciar o uso para garantir que ele se ajuste às necessidades individuais.

Fonte: Bio Mundo, rede de lojas de produtos naturais e nutrição esportiva.