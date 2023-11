Novembro azul: câncer de mama pode se manifestar de forma mais agressiva em homens

Quanto mais cedo for realizado o diagnóstico do câncer de mama, melhores serão as chances de cura e a qualidade de vida dos pacientes

O mês de novembro está estreitamente relacionado aos cuidados com a saúde masculina. Uma das doenças mais enfatizadas pela campanha Novembro Azul é o câncer de próstata, que atinge 30% do sexo masculino no país, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Porém, muitas pessoas não sabem que os homens também possuem tecido mamário e precisam se prevenir contra o câncer de mama. Embora a incidência seja baixa, em torno de 1% de casos, a patologia pode se manifestar de maneira mais agressiva neles em comparação às mulheres (que encontram no câncer de mama a principal causa de morte por câncer).

A faixa etária média para o surgimento do câncer de mama em homens é entre 65 e 70 anos. Além do envelhecimento, os principais fatores de risco são mutações genéticas hereditárias, alcoolismo, obesidade, doença hepática, tratamento com estrogênio, exposição à radiação e síndrome de Klinefelter (condição congênita que afeta 0,1% dos homens).

“O paciente pode perceber uma alteração na pele, no mamilo e na textura da mama, vermelhidão sem sinais de melhora, coceira e úlcera na pele podem estar associadas. O primeiro passo é conhecer o que é normal. Fazendo o autoexame com regularidade, o paciente será capaz de perceber quando houver mudança. O segundo passo é procurar um médico de confiança e fazer os exames que forem solicitados”, observa a médica patologista Melyssa Grignet Ribeiro, do Laboratório Citolab.

Diferentemente do que ocorre com mulheres, atualmente não há um protocolo de rastreio específico para o câncer de mama em homens, o que faz com que a doença geralmente seja identificada em estágio mais avançado e com tamanho tumoral maior.

“Os exames adicionais serão solicitados apenas se houver suspeita clínica. Portanto, é necessário que o paciente tenha um olhar cuidadoso e atento para que se identifique de forma rápida qualquer nódulo suspeito. Autoexame das mamas e acompanhamento anual com um médico de confiança são indicados para todos, não apenas para prevenção e diagnóstico do câncer de mama, mas sim para manutenção da saúde e detecção de outras doenças”, alerta Melyssa.

Além do autoexame das mamas, os testes de diagnóstico são iguais para todas as pessoas: exame físico pelo médico assistente, ultrassonografia, mamografia e, em alguns casos, ressonância magnética, podem ser usados para detectar a doença. Caso haja histórico familiar de câncer de mama precoce (abaixo de 40 anos) ou câncer de próstata precoce (abaixo de 60 anos), o médico pode indicar testes complementares para aprofundar a investigação, pois existem algumas mutações genéticas associadas ao desenvolvimento destas doenças (o gene BRCA2 é o mais comum em homens).

Tratamento

Segundo Melyssa, o protocolo para tratar o câncer de mama em homens é o mesmo utilizado em mulheres. O tratamento é individualizado e varia conforme a idade, estadiamento clínico, estadiamento patológico e condição clínica do paciente. Em geral, após a confirmação do diagnóstico, o médico solicita outros exames ao paciente e analisa o tamanho do tumor, a presença ou não de metástases e o resultado do exame de imuno-histoquímica para decidir o próximo passo. Os métodos mais frequentes são a terapia neoadjuvante (quimioterapia antes da cirurgia) ou a cirurgia como primeira escolha.

Quanto mais cedo for realizado o diagnóstico do câncer de mama, melhores serão as chances de cura e a qualidade de vida dos pacientes. A oncologia molecular permite analisar as alterações genéticas presentes no tumor do paciente, o que possibilita direcionar o tratamento oncológico de forma personalizada e assertiva.

