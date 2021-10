No Dia do Sorriso, especialista dá 5 dicas para cuidar da saúde bucal

Nesta sexta-feira, dia 1 de outubro, é comemorado o Dia do Sorriso. A data teve origem a partir do desenhista americano Harvey Ball, autor do círculo amarelo sorridente, que se tornou um ícone mundial. Além de melhorar o dia das pessoas, o simples ato de sorrir tem efeito positivo na saúde psicológica. O sorriso colabora na liberação da endorfina, hormônio associado ao bem estar que é liberado a partir do movimento dos músculos do rosto.

Escovar os dentes, usar fio dental e se manter hidratado são algumas das dicas – Foto: Divulgação

Ter um sorriso saudável é muito importante para a nossa autoestima, por isso, a Dra. Natália Lombardo, dentista e sócia fundadora da SouSmile, startup brasileira de alinhadores dentais, dá dicas de como cuidar da sua saúde bucal e manter o sorriso bonito:

Escovação é o passo mais importante

A escovação é a principal ferramenta para prevenção, independente das pastas, é a maneira mais efetiva de prevenir a formação de cáries e doenças na gengiva, como gengivite e doenças periodontais. O ideal é escovar os dentes após cada refeição e a pasta de dentes deve conter flúor.

Fio dental evita cáries e garante a saúde da gengiva

O uso do fio dental vai garantir a prevenção de cáries entre os dentes, que são difíceis de diagnosticar, e principalmente garantir a saúde da gengiva. É ideal que seja utilizado após cada refeição ou pelo menos uma vez ao dia

A alimentação também influencia a saúde bucal

A alimentação também é fator importante, principalmente a frequência em que comemos. Quando nos alimentamos, nossa saliva fica ácida para o início da digestão, é um processo biológico, mas essa acidez é um ponto de partida para formação das cáries se estiver instalada de maneira prolongada. Se a frequência de alimentação tiver um intervalo menor que uma hora, a saliva não tem tempo de se recuperar para se manter neutra e o ambiente ácido da saliva se mantém por muito tempo. A alimentação também pode influenciar na coloração dos dentes, se a dieta for composta por alimentos com muitos corantes (naturais e artificiais) pode ocorrer um escurecimento dos dentes.

Se manter hidratado

Beber a quantidade ideal de água, além de outros benefícios para a saúde, vai garantir que a produção de saliva fique ideal. A saliva é uma proteção natural dos dentes e boca seca é sinônimo de problemas bucais

Visite periodicamente um dentista

Por último, mas não menos importante, a Dra. Natália indica que é importante fazer visitas ao dentista para garantir que tudo está indo bem. Além disso, realizar limpezas periódicas garante que se alguma coisa foi negligenciada durante o dia a dia, não irá evoluir para um caso mais grave.