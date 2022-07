No Dia do Homem, hábitos essenciais à rotina de autocuidado masculino

Em 15 de julho é comemorado no Brasil o Dia do Homem. A data é marcada pela conscientização para a necessidade de ter mais atenção em relação à própria saúde, já que, em geral, esse público é reconhecido por dar menos atenção a esse aspecto de sua vida, principalmente, quando comparado às mulheres.

Para estimular a reflexão sobre a saúde masculina o Instituto de Urologia, Oncologia e Cirurgia Robótica (IUCR) destaca hábitos fundamentais que devem ser incluídos na rotina do homem, de acordo Gustavo Cardoso Guimarães, diretor do IUCR e coordenador geral dos Departamentos Cirúrgicos Oncológicos da BP-A Beneficência Portuguesa de São Paulo. Confira!

Buscar acompanhamento médico regular

Muitas doenças podem ser evitadas, curadas ou controladas se forem prevenidas ou diagnosticadas e tratadas em tempo oportuno. Além dos exames e procedimentos específicos, é importante manter uma rotina saudável, o que inclui alimentação equilibrada e atividades físicas. Também é recomendável evitar fumar e consumir bebidas alcóolicas em excesso. O ideal é eleger um médico de referência, que cuide da saúde de forma integral e preventiva

Fazer os exames de rotina recomendados

O check-up masculino é útil para prevenir doenças que costumam atingir mais os homens, como diabetes, obesidade e outras condições, como o câncer de próstata. Hemograma, glicemia, perfil lipídico e sorologias são os exames de rotina mais relevantes. Normalmente, o recomendado é começar com 30 anos. A cada dois anos, é interessante avaliar a pressão arterial, o índice de massa corporal (IMC) e verificar a vacinação contra hepatite B. Anualmente, além da avaliação da pressão e do IMC, é recomendado fazer: hemograma completo; glicemia de jejum; perfil lipídico; urina tipo 1. A partir dos 50 anos, é importante acrescentar a esses exames a avaliação anual de próstata, mas caso tenha casos de câncer de próstata na família deve iniciar aos 45 anos

Respeitar o calendário de exame de próstata

O exame de próstata também chamado toque retal tem como objetivo analisar a presença de alterações no formato e consistência da próstata. A avaliação das alterações precisa ser complementada a fim de definir se é compatível com hiperplasia, infecções, inflamações ou câncer. Para auxiliar nesse processo, podem ser solicitados novos exames como a análise sanguínea do antígeno prostático específico (PSA), a medição do jato de urina e ultrassonografia transretal, por exemplo. A frequência do exame pode variar e a periocidade deve ser definida pelo médico urologista. Recomenda-se que os homens façam exames de próstata periodicamente a partir dos 50 anos, mas caso tenha casos de câncer de próstata na família deve iniciar aos 45 anos. O exame de toque retal é rápido e não dói. Funciona como complemento para o de PSA. Importante lembrar que o câncer de próstata é uma das principais causas de mortes entre os homens. E muitos óbitos poderiam ser evitados com o diagnóstico precoce. Quando a doença é diagnosticada precocemente, as chances de sucesso no tratamento chegam a 95%

Câncer de mama também pode acometer homens

Ao contrário do que se pode pensar, os homens também podem desenvolver câncer de mama. Isso se deve ao fato de que eles também possuem glândulas mamárias e hormônios femininos, ainda que em baixa quantidade. Por isso, esses tumores são raros: estima-se que entre os casos de câncer de mama, apenas 1% é masculino. Ou seja, para cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, há um homem com o mesmo diagnóstico. Justamente por ser raro, não existe rastreamento de câncer de mama para homens. Ao primeiro sinal de um caroço na mama, inchaço próximo do mamilo, dor unilateral ou secreção pelo mamilo, agende uma consulta com um médico. É mais provável que seja uma doença benigna, mas não vale a pena arriscar.

Manter a higiene no pênis corretamente

A higienização íntima correta pode prevenir o câncer de pênis. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), há cerca de seis mil novos casos da doença por ano no Brasil. A limpeza diária do pênis com água e sabão durante o banho é fundamental, mas principalmente após as relações sexuais. Ao lavar o pênis, com cuidado, quem tem prepúcio, deve puxá-lo para trás e limpar a parte inferior, bem como a ponta do pênis (a glande), usando apenas água e um sabonete suave. Esse cuidado evita o acúmulo de esmegma, que é a secreção que fica concentrada na pele que cobre a cabeça do pênis.

Fazer a cirurgia da fimose se necessário

A fimose ocorre quando não é possível expor a cabeça do pênis ao se puxar a pele que o envolve. Assim, pode causar dificuldade de higienização, aumentar as chances de ocorrerem infecções locais e até mesmo urinárias devido o acúmulo de secreções. Todos os meninos nascem com fimose, pele que envolve a cabeça do pênis (glande) também conhecida como prepúcio. No entanto, conforme dados do Ministério da Saúde, com seis meses de idade, 20% das crianças já conseguem retrair esta pele, eliminando futuros problemas. Aos três anos, cerca de 50% já o retraem facilmente e, aos 17 anos, 99% não apresentam dificuldades em retrair o prepúcio. Nos casos em que a fimose persiste e apresenta uma forma mais aguda, a cirurgia poderá ser indicada, mas depende de análise feita por médico especialista

Realizar autoexame nos testículos

A partir da puberdade, a população masculina deve ficar atenta ao câncer de testículo. Embora seja raro, quando alguém é acometido, o crescimento da doença geralmente é rápido e o tumor pode ser agressivo. Por isso, é indicado que homens após a puberdade realizem o autoexame mensalmente. Indolor, rápido e fácil de ser feito, pode ser essencial para salvar vidas, pois permite que o tumor de testículo seja detectado precocemente. É preciso ficar atento a alterações, como o aumento do tamanho, dor, nódulos, dor na virilha ou qualquer outra anormalidade. Nestes casos, é hora de procurar um médico.

Manter a vacinação em dia

A importância da vacinação se tornou mais evidente no Brasil e no mundo. A imunização é uma das principais formas de prevenir doenças. Por meio dela, o corpo fica protegido de vírus e bactérias que afetam seriamente o ser humano, podendo levar à morte. Importante destacar a relevância na rotina de autocuidado da vacina de comprovada eficiência científica contra o HPV, que acomete homens e é fator de risco para cânceres.

Dar atenção à saúde mental

Apesar dos avanços, ainda é um tabu falar de saúde mental para homens. O estigma negativo sobre os sentimentos masculinos prevalece, enquanto a condição emocional deteriora. Por isso mesmo, a maioria ainda encontra inúmeras barreiras na hora de buscar ajuda profissional para falar sobre sentimentos. A resposta inicial para qualquer vulnerabilidade psicológica é esconder. Sendo assim, é preciso multiplicar e disseminar as conversas sobre os cuidados com a saúde mental dos homens e derrubar o preconceito quanto à necessidade de consultar um profissional como um psicólogo ou um psiquiatra.

Fonte: IUCR – Instituto de Urologia, Oncologia e Cirurgia Robótica Dr. Gustavo Guimarães