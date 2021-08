No clima das Olimpíadas, como praticar esportes com saúde

É importante, enquanto praticar exercícios físicos, manter o corpo hidratado - Foto: Andrea Piacquadio - Pexels

As Olimpíadas são um dos maiores eventos do mundo. Sua origem vem da Grécia Antiga, onde os jogos esportivos eram praticados na cidade de Olímpia. Nos dias atuais, o objetivo principal da competição é celebrar a paz entre as nações por meio do esporte.

Neste ano, os Jogos Olímpicos acontecem em Tóquio, no Japão. O País não é só reconhecido pela sua tecnologia, mas também pelos seus hábitos saudáveis de vida, como a boa alimentação e a prática de exercícios físicos.

Em época de Olimpíadas, as pessoas acompanham de perto as disputas de diferentes esportes, o que acaba incentivando também a prática de atividades físicas. Esse fator, aliado a outros hábitos saudáveis, é importante não só para o corpo, mas para a mente também, além de contribuir para o desenvolvimento de outras habilidades, como concentração, coordenação motora, respiração, postura, foco, entre outros benefícios.

Praticar exercícios físicos é fundamental para manter uma vida mais saudável, mas é importante se cuidar. Confira cinco dicas para se exercitar com saúde: