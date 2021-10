Nem tudo é autismo!

Apraxia e Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem podem muitas vezes ser o motivo do atraso ou dificuldade de fala do seu filho

É primordial que o fonoaudiólogo trabalhe com desenvolvimento de fala e de linguagem, além de ser capacitado para diagnosticar e elaborar um plano de intervenção adequado para cada caso - Foto: AdobeStock

O Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem (TDL) se dá quando uma criança ou adulto apresenta limitações no compreender e/ou produzir linguagem, sem uma causa evidente. De cada 14 crianças, uma é acometida pelo TDL, prejudicando a alfabetização e a aprendizagem de forma geral, além de afetar a vida social e emocional. Antes, porém, de se concluir o diagnóstico, é preciso se certificar de que não se trata de um “Distúrbio Neurológico Motor da Fala na Infância”, como a Apraxia.

“A primeira fase do diagnóstico do TDL é avaliar a condição auditiva, considerando que para cada faixa etária há um tipo específico de exame para deficiência auditiva que deve ser feito pelo médico do paciente. Depois é preciso saber também se a criança não tem, por exemplo, Mutismo Seletivo, um transtorno mais ligado a ansiedade e fobias. Depois torna-se necessário se certificar de que não seja uma dificuldade motora na construção da linguagem, como por exemplo, a Apraxia da Fala” – explica Gesika Amorim, mestre em Educação Médica, pós-graduada em Neurologia e Psiquiatria e especialista em Tratamento Integral do Autismo. Porém temos que pensar que transtornos podem coexistir.

A Apraxia da Fala na Infância, termo recomendado pela Associação Americana de Fonoaudiologia, é um déficit na consistência e precisão dos movimentos necessários à fala. É primordial que o fonoaudiólogo seja um profissional que tenha experiência com crianças e que trabalhe com desenvolvimento de fala e de linguagem, além de ser capacitado para diagnosticar e elaborar um plano de intervenção adequado para cada caso.

Não é apenas o profissional fonoaudiólogo, mas a família deve estar preparada para ajudar a criança da melhor forma. A família precisa entender que a desorganização faz parte do comportamento da criança com apraxia, por isso, esta deve ajudar a criança a organizar o seu quarto, os seus brinquedos. Não se trata de preguiça, sim em um problema. Rotinas, limites e regras impostas serão necessárias. Não force a criança a falar. Deixe que ela o faça no seu tempo. O que ela precisa é ser acolhida e suas dificuldades entendidas, explica a especialista.

Use os brinquedos ou objetos que a criança mais gosta, colocando-os próximos a boca, pois ao nomeá-los, isso vai fazer com que ela preste atenção aos movimentos dos lábios. Ao conversar com a criança, mostre a ela como são os movimentos da boca.

A criança com apraxia precisa ser estimulada pela família com exercícios simples, porém, de muita ajuda. Além, é claro, de um bom fonoaudiólogo, capacitado para as necessidades da criança, explica Gesika.

NEM SEMPRE É AUTISMO

Embora os dois casos, Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem (TDL) e o Transtorno do Espectro Autista (TEA), se apresentem com atraso da linguagem ou dificuldade de interação social, no caso do TEA, as crianças tem um maior prejuízo funcional se compararmos às crianças com TDL.

Nem mesmo os testes de linguagem mostram diferença significativa entre os transtornos. A ecolalia, por exemplo, é uma manifestação dos dois distúrbios. Mas não podemos confundir; no Transtorno de Desenvolvimento da Linguagem a criança apresenta as condições para desenvolver a linguagem e a fala, só que tal desenvolvimento não acontece como se espera.

E preciso considerar os problemas emocionais graves e se o ambiente familiar porventura não está afetando negativamente o desenvolvimento da linguagem. A partir do momento em que esses fatores forem excluídos, e se confirmar a alteração no desenvolvimento da linguagem e da fala, é então diagnosticado o quadro de TDL.

Principais características da Apraxia da Fala