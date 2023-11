Mudanças simples na rotina para ganhar saúde

Por Caroline Soares - Cla Cri Com

Hábitos do dia a dia estão por trás da manutenção da boa saúde e da prevenção de enfermidades e desequilíbrios do corpo. A boa notícia é que muitas vezes uma única mudança pode trazer múltiplos benefícios

A ciência é fundamental e caminha a passos largos no desenvolvimento de soluções para aumentar a saúde e conseguir a cura para enfermidades que, pouco mais de algumas décadas atrás, soavam como ameaças quase invencíveis. Contudo, ainda não saiu das bancadas dos laboratórios farmacêuticos ou das universidades, algo que seja capaz de prolongar a vida do ser humano com qualidade e prevenir a maior parte das doenças.

Feita com o objetivo de compreender as tendências e comportamentos da sociedade com relação a hábitos saudáveis, a pesquisa apontou que, entre os brasileiros, 91% estão focados em manter e/ou melhorar sua saúde e bem-estar, enquanto em todo o mundo o percentual é de 78%; 65% querem melhorar a saúde física; 63% buscam melhorar a saúde mental e emocional; 56% procuram melhorar a autoestima e confiança; e 44% consideram o cuidado com a saúde e bem-estar um facilitador para a vida cotidiana.

Isso porque uma das formas mais efetivas de fazer ao menos uma parcela desse aparente milagre é mesmo a adoção de hábitos saudáveis e a mudança do estilo de vida.

Ser saudável atualmente está cada vez mais difícil, diante de rotinas estressantes, pouco tempo disponível para preparar o próprio alimento e praticar atividades físicas.

E para que a suplementação tenha resultados, segue 4 dicas da Bio Mundo para compor uma rotina equilibrada:

1 – Alimentar-se de maneira saudável, retirando, por exemplo, excesso de açúcares, sal e gordura.

Ter uma boa alimentação é fundamental para a saúde e o bem-estar de todo o ser humano. Além de proporcionar toda energia que o corpo precisa para realizar as demais atividades durante o dia, ajuda no aumento da disposição, melhora o humor, previne doenças, fortalece os ossos, regula o organismo, ajuda na manutenção do peso. O ideal é consumir diariamente fibras, grãos, proteínas e vitaminas. Esses alimentos podem desacelerar o envelhecimento, mantendo seu corpo mais saudável.

2 – Dormir bem.

Já perceberam que um dia nunca começa bem se não dormirmos o suficiente? Dormir bem faz com que todo o organismo funcione melhor, regula o metabolismo e dificulta o desenvolvimento de várias doenças e auxilia na redução do estresse e melhora do raciocínio lógico.

3 – Praticar atividades físicas.

Nosso corpo não foi feito pra ficar parado! Escolha uma atividade física que goste e pratique todos os dias para ter muito mais saúde, qualidade de vida,

4 – Beber muita água.

Algo muito falado, mas que muitos não seguem. O corpo humano sem água não funciona! Ela ajuda a realizar uma série de funções do corpo, como remover resíduos, transportar nutrientes e oxigênio ao redor do corpo.

Nada como começar bebendo um generoso copo de água logo ao acordar – beber água em jejum estimula a circulação adequada de nutrientes no corpo.

Fonte: Bio Mundo