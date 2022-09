Motivos para tomar sorvete todos os dias

Prático, saboroso e com tantas opções disponíveis, os sorvetes privilegiam momentos de indulgência e descontração. Foi-se o tempo em que eram degustados somente em dias quentes e de forma esporádica. Seu consumo vai muito além! Então, prepare-se para tomar sorvete todos os dias, sem culpa.

Graças às opções saudáveis, o sonho de tomar sorvete todos os dias já virou realidade, sim. As porções devem ser equilibradas, obviamente, e o ideal é escolher uma versão com ingredientes de qualidade, zero adição de açúcares, poucas calorias e muitas fibras. Parece impossível? Mas existe!

Para se ter uma ideia dos nutrientes que podem fazer parte de um picolé, não tem como não citar uma versão recém-chegada ao mercado. O Lowko Milk, feito com o famoso leite Ninho, é rico em vitaminas e minerais (A, C, D, E, cálcio, ferro e zinco) que promovem, o fortalecimento de ossos, cabelo, pele e unha, a melhora da imunidade e da visão, a ação antioxidante e anti-inflamatória, entre outros benefícios. Já imaginou aproveitar todos os esses atributos tomando sorvete? Parace Lowkura, mas é real.

Vale ressaltar que a quantidade recomendada de qualquer alimento é individual e sempre depende de aspectos, como o estado nutricional de cada um, a idade e o sexo. Afinal, vale sempre a máxima: tudo em excesso faz mal.

Sem açúcar (e com muito sabor)

Sabemos que o hábito de consumir alimentos ricos em açúcares pode gerar diversos malefícios ao organismo. Cáries, obesidade e principalmente o diabetes figuram na lista. Por isso, optar por uma delícia gelada que não possui açúcares será a sua melhor escolha. Inclusive, os diabéticos podem e devem aproveitar essas versões.

Opções tradicionais, vilãs à vista!

A lista de ingredientes para a fabricação dos sorvetes tradicionais que o mercado oferece, normalmente inclui uma fonte de gordura, que tem o objetivo de dar cremosidade e sabor, e, de novo, o nosso antagonista mais conhecido: o açúcar.

O problema é que as gorduras utilizadas no processo podem gerar complicações à saúde, como doenças cardiovasculares e aumento do colesterol ruim (LDL). Isso sem contar que o alto índice de açúcar, além de favorecer o aumento das calorias e dos malefícios já mencionados anteriormente, reduz a saciedade devido ao pico de glicose, que ocorrerá mais rápido. Os sorvetes sem adição de açúcares e ricos em fibras não geram esses efeitos porque o processo de digestão fica mais lento e adequado ao corpo.

Sorvete bom é vida!

Por conter quantidades consideráveis de carboidratos, macronutrientes que têm como função principal a produção de energia, os sorvetes de qualidade favorecem uma alimentação saudável e são ótimas pedidas quando é preciso dar um up na energia, seja para a prática de exercício, seja para a realização de alguma tarefa mental.

Além disso, alguns sabores possuem em sua composição um aminoácido chamado triptofano, que é responsável pela produção de serotonina – o famoso hormônio do bem-estar. Eles ajudam, portanto, a reduzir o estresse, a relaxar e a ter uma noite de sono melhor.

Ainda vale citar os benefícios do leite em algumas fabricações que incluem esse ingrediente como o principal. Trata-se de uma das maiores fontes alimentares de cálcio, com ótima biodisponibilidade. Esse mineral é fundamental para o crescimento, fortalecimento e manutenção dos ossos e dentes. Além disso, o leite possui boas quantidades de proteínas, carboidratos e outras vitaminas e minerais, garantindo uma alimentação adequada e equilibrada para aqueles que o consomem.

*Rodrigo Studart CEO da Lowko, startup de sorvetes de baiximas calorias